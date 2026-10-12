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Yaşam

Denizden gökyüzüne uzandı! Bodrum açıklarında ürküten manzara, Yunanistan'dan da görüldü

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Muğla’nın Bodrum ilçesi ile Yunanistan’ın Kos Adası arasında sağanak sırasında denizde dev hortum oluştu. Tekneden görüntülenen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

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Bodrum ile İstanköy (Kos) Adası açıklarında sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasındaki doğa olayı, bölgede seyir halindeki teknedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Denizden gökyüzüne uzandı! Bodrum açıklarında ürküten manzara, Yunanistan'dan da görüldü
Başlık ResmiDenizden gökyüzüne uzandı! Bodrum açıklarında ürküten manzara, Yunanistan'dan da görüldü

Görüntülerde, deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortumun yapısı ve su yüzeyinde oluşturduğu hareketlilik yer aldı.

Denizden gökyüzüne uzandı! Bodrum açıklarında ürküten manzara, Yunanistan'dan da görüldü
Başlık ResmiDenizden gökyüzüne uzandı! Bodrum açıklarında ürküten manzara, Yunanistan'dan da görüldü

Kısa süreli yaşanan hortumun karaya ulaşmadan etkisini kaybettiği, olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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