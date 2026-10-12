Muğla’nın Bodrum ilçesi ile Yunanistan’ın Kos Adası arasında sağanak sırasında denizde dev hortum oluştu. Tekneden görüntülenen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bodrum ile İstanköy (Kos) Adası açıklarında sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasındaki doğa olayı, bölgede seyir halindeki teknedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Denizden gökyüzüne uzandı! Bodrum açıklarında ürküten manzara, Yunanistan'dan da görüldü

Görüntülerde, deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortumun yapısı ve su yüzeyinde oluşturduğu hareketlilik yer aldı.

Denizden gökyüzüne uzandı! Bodrum açıklarında ürküten manzara, Yunanistan'dan da görüldü

Kısa süreli yaşanan hortumun karaya ulaşmadan etkisini kaybettiği, olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala