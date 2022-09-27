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Denizden palamut fışkırıyor! Tanesi 20 TL

Yaşam  
2022-09-27 20:53:18

Batı Karadenizli balıkçılar limana bol palamutla döndü. Balıkçılar, limana 2-3 saatte 450 ton palamut getirdi. Hem esnafın hem vatandaşın yüzü gülüyor.

Denizden palamut fışkırıyor! Tanesi 20 TL
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Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce Akçakoca ilçesi limanına, balıkçılar yüzleri mutlu yanaştı. Bol balık limandaki trafiği yoğunlaştırdı. Mezatı tamamlayan balıkçılar civar illere balıkları satmaya götürdü.

"FİYATI 20 TL'DEN BAŞLIYOR"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, palamut bolluğu yaşandığını söyledi. Beklenenden çok balık yakalandığının ifade eden Karakaş "Resmen denizden palamut fışkırıyor. Bu bolluğundan tezgahlara yansımasını gördük. 1 kilo 100 gram palamudun tanesi 40 lira. İriliğine göre 20 ile 40 lira arasında değişiyor. Balıklar tam kendini bulmuş durumda. Lezzet olarak yağlanma ve gelişme olarak çok iyi durumda" diye konuştu.

2 SAATTE 450 TON PALAMUT YAKALANDI

Balık bolluğundan vatandaşın da esnafın da memnun olduğunu belirten Karakaş, 2 saat içerisinde 450 ton civarında 45 bin kasa palamudun limana geldiğini vurguladı.

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