Deprem bölgesinde pes dedirten hırsızlık: Duvarı delerek girdiler, ne var yok götürdüler!

8 Aralık 2023 10:08 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 10:19

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de hırsızlık olayları bitmiyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraiş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, depremlerde hasar alan bir siteye hırsız girdi. Duvarı delerek 10 daireye giren hırsızlar, evlerde ne varsa çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından biri ağır, 11 bloğu ise orta hasarlı olarak raporlanan Hasan Meşeli Sokak'ta bulunan Güven Sitesi’ne hırsız girdi. Girdikleri 7. bloktaki bir dairenin duvarını delerek toplamda 10 daireye giren hırsızlar, kombi, kalorifer peteği ne bulduysa alıp götürdü.

Durumun fark edilmesiyle büyük bir şok yaşayan site sakinleri konu hakkında şikayetçi olurken, polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

KARABÜK'TE 29 AYRI SUÇTAN SABIKA KAYDI OLAN BİR KİŞİ, ALTI İKAMETTEN HIRSIZLIK YAPTI

Karabük'te son 10 günde 6 ikamette meydana gelen hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen ve hakkında 17 yıl hapis cezası nedeniyle aranması bulunan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte son 10 gün içerisinde 6 ayrı ikamette meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık şüphelisinin M.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Uyuşturucudan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada birer adet, bıçak, biber gazı, sırt çantası, levye, tablet, spor ayakkabı, el feneri, parfüm ile ikişer adet, cep telefonu, oto yedek anahtar ve kol saati ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan şüphelinin 29 ayrı suçtan sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.

ÇORUM'DA BEŞ KİŞİ YAKALANACAKLARINI ANLAYINCA ÇALDIKLARI MOTORU BIRAKIP KAÇTI

Çorum Alaca İlçesi'nde, park halindeki elektrikli motosikleti çalan kimliği belirsiz 5 kişi, vatandaşların müdahalesi ile çaldıkları motoru bırakarak kaçtılar.

Olay Ayhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum Caddesi üzerine gelen kimliği belirsiz 5 kişi, park halinde ve kitli olan elektrikli motosikleti alarak kaçmaya başladı. Motosikletin çalındığını gören vatandaşlar, şahısların üzerine araba sürerek müdahale etti. Çaldıkları motosikleti bırakarak kaçan 5 şahıs kısa sürede ortadan kayboldu. Olayın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çalınan motosiklet polis ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi 5 şahıs hakkında inceleme başlatıldı.