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Dere yatağına öyle bir düzenek kurdular ki…Altın vurgunu yapacakken baskın yediler
Aydın’da dere yatağına kurdukları düzenekle altın arayan 6 kişilik grup yakalandı.
Aydın’ın Germencik ilçesinde dere yatağına kurdukları düzenekle kaçak altın aradıkları suçlamasıyla yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcapınar Mahallesi'nde devriye sırasında Karaçağıl mevkisindeki derede şüpheli bir durum fark etmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, dere yatağı içerisine kurulan düzeneklerle izinsiz altın madeni aradıkları suçlamasıyla Ö.Ç, M.Ç, H.G, H.S, M.F. ve H.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı