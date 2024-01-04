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    Dere yatağına öyle bir düzenek kurdular ki…Altın vurgunu yapacakken baskın yediler

    Aydın’da dere yatağına kurdukları düzenekle altın arayan 6 kişilik grup yakalandı.

    Dere yatağına öyle bir düzenek kurdular ki…Altın vurgunu yapacakken baskın yediler
    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Aydın’ın Germencik ilçesinde dere yatağına kurdukları düzenekle kaçak altın aradıkları suçlamasıyla yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcapınar Mahallesi'nde devriye sırasında Karaçağıl mevkisindeki derede şüpheli bir durum fark etmesi üzerine çalışma başlattı.

    Dere yatağına öyle bir düzenek kurdular ki…Altın vurgunu yapacakken baskın yediler

    Ekipler, dere yatağı içerisine kurulan düzeneklerle izinsiz altın madeni aradıkları suçlamasıyla Ö.Ç, M.Ç, H.G, H.S, M.F. ve H.K'yi yakaladı.

    Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AydınGermencikAltın
    Haberler > Yaşam > Dere yatağına öyle bir düzenek kurdular ki…Altın vurgunu yapacakken baskın yediler
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