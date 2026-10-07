Derin Mermerci’nin 200 yıllık yalısına yolcu vapuru çarptı: "Rıhtımım yok oldu"
Boğaz turu yapan yolcu vapuru, Derin Mermerci’nin Kandilli’deki yaklaşık 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı’na çarptı. Yalıda hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mermerci, dava açacağını, rıhtımının yok olduğunu, çocuklarının travma yaşadığını söyledi.
İstanbul Boğazı’nda tur yapan yolcu vapuru, Kandilli Sahili’nde bulunan Derin Mermerci’ye ait yaklaşık 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı’na çarptı.
Kaza sonrası yaşananları Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Derin Mermerci dava açacağını, rıhtımının yok olduğunu ve çocuklarının travma yaşadığını söyledi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan yolcu gemisinin yalıya çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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Görüntüleri Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaşırken görüntülerde geminin kontrolsüzce önce yata çarptığı ardından yalının bahçesine çıktığı görülüyor.