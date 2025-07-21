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Diş çürüğü ölüme götürebilir, geri dönülmez hasarlar verebilir! Uzman kardiyologdan korkutan uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diş çürüğü ölüme götürebilir, geri dönülmez hasarlar verebilir! Uzman kardiyologdan korkutan uyarı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diş çürüklerinin kalp üzerinde zararları biliniyor ancak ölüme kadar götürebilecek ciddiyette olduğu dikkatlerden kaçıyor. Çürük diş kalp kapağı enfeksiyonuna sebep olabiliyor, diş iltihabı geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor. Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu tedavi edilmemiş bir diş çürüğünün ölüme sebep olabileceğini söyleyerek kalp üzerindeki etkisini anlattı.

Çürük diş çoğu zaman yalnızca ağız içinde ağrıya veya çiğneme zorluğuna yol açan, bir kaç ilaçla atlatılan basit bir problem gibi görülse de, tedavi edilmediği durumlarda vücudun farklı bölgelerinde ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor.

Uzmanlar diş çürüklerinin zararlarını anlatıyor ancak bu problemin ölüme kadar yol açabildiği dikkatlerden kaçıyor. 

Özellikle ilerlemiş diş çürükleri, enfeksiyon oluşumuna ve bu enfeksiyonların kan dolaşımıyla yayılmasına sebep oluyor.

Bu durum vücudun birçok bölgesini etkileyebilirken, en hayati organlardan biri olan kalp, bu yayılımdan doğrudan etkilenebiliyor.

Diş çürüğü ölüme götürebilir, geri dönülmez hasarlar verebilir! Uzman kardiyologdan korkutan uyarı - 1. Resim

Kalp kapağı hastalığı, kalp pili bulunan hastalar veya kalp kapaklarında yapısal bozukluk olanlar, bu tür bakteriyel enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Medicana Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, ağız ve diş sağlığının özellikle kalp hastaları için hayati önem taşıdığını söyleyerek, ağız içinde oluşabilecek çürükler, ağrıyan dişler ve iltihapların, kalp kapağına veya kalp piline zarar verebilecek enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

Diş çürüğü ölüme götürebilir, geri dönülmez hasarlar verebilir! Uzman kardiyologdan korkutan uyarı - 2. Resim

DİŞ İLTİHABI KALBE ZARAR VERİYOR

Ağız içerisinde oluşabilecek iltihapların ve bakteri dağılımının kalp kapaklarına ve kalp pillerine zarar verebileceğini ifade eden Dr. Erdoğu, "Kalp Hastalığı artık dünyada en sık görülen ve toplumun neredeyse yüzde 40’ının mustarip olduğu bir hastalık. Kalp hastalıkları kronik bir hastalık ve hastalık kişiye bulaştığı zaman geçen bir durum değil. Sadece şikâyetler azaltılıp kötü durumlar engellenmeye çalışılıyor. Bunların içerisinde hipertansiyon hastaları, baypas olmuş hastalar, stent takılmış hastalar, kalp yetersizliği ve ritim bozukluğu olan hastalar var. Vücudumuzun herhangi bir yerindeki enfeksiyon kanla bütün dokularımıza dağılabiliyor. Bu dağılım esnasında eğer kişide kalp kapağı değişmişse, kalp pili takılmışsa, kalp kapaklarında kaçak varsa bu kişinin kalbi daha hassas ve enfeksiyon kapmak için yatkın bir duruma sahip olabiliyor. Ağız içerisinde oluşabilecek ağrılar dişlerde kırılma gibi durumlarda da özellikle kalp hastaları çok yakın bir diş takibinde olmaları gerekiyor. Ağız içlerinde çürük kökler, ağrıyan dişlerin bulunmaması gerekiyor çünkü köklerden oluşacak iltihaplar ve bakteri dağılımı kalp kapaklarına, kalp pillerine zarar verebilir" şeklinde konuştu.

Diş çürüğü ölüme götürebilir, geri dönülmez hasarlar verebilir! Uzman kardiyologdan korkutan uyarı - 3. Resim

"TEDAVİ EDİLMEMİŞ BİR DİŞ ÇÜRÜĞÜ BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLABİLİR"

Kalp hastalarının diş tedavisi yapılmadan önce geçmişinin sorgulanması gerektiğini ifade eden Dr. Erdoğu, "Yeni stent takılmış Kalp hastaları, kalpte durma ya da ritim bozukluğu gibi şikâyetleri olmuşsa bu hastaların diş tedavileri çok dikkatli yapılması gerekiyor. Ağrı kontörlünü çok iyi sağlamak lazım, bazı yüksek riskli hastalarda kalp durması yaşamış, yoğun bakımlarda yatmış, pil takılmış hastalarda diş tedavilerinin daha donanımlı hastanelerde yapılması gerekiyor. Bu hastalarda ağrıya bağlı yeniden kalp ritmini tetikleme, kalp krizinin oluşmasını ve kalpte durma gibi durumlar bu hastaların başına gelebilir. Bir diş hekimine giden kalp hastasının mutlaka geçmişinin sorgulanması gerekmektedir. Kalp hastalarının kullandığı ilaçlara bakılması ve bazı kan sulandırıcı ilaçlar kullanıldığı zaman ise diş çekim sürecinin ertelenmesi gerekmektedir. Kalp pili bulunuyorsa daha dikkatli olunması gerekmekte ve mutlaka antibiyotik ilaç kullanılarak diş çekiminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Hastanın iyi seçilmiş ve organize edilmiş olması gerekiyor. Tedavi edilmemiş bir diş çürüğü bir kişinin ölümüne sebep olabilir. Kalp hastasının dişini çekerken ağrının kontrolünün yapılmaması veya hastanın çok riskli olması nedeniyle uygun ortam oluşturulmadığı zaman kalp hastası kötü sonuçlara maruz kalabilir" dedi.

Diş çürüğü ölüme götürebilir, geri dönülmez hasarlar verebilir! Uzman kardiyologdan korkutan uyarı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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