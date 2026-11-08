Ceviz ağacından düşerek sırt kayması yaşayan 62 yaşındaki Kudret Yılmaz, Diyarbakır'da ilk kez uygulanan bir yöntemle yeniden sağlığına kavuştu. Yapılan operasyonla ilk ayağa kalkan hastalardan biri olan Yılmaz “Çok iyiyim günden güne daha iyi olacağım” dedi.

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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bel kayması ve bel kırıklarının tedavisinde kullanılan perkütan vidalama yöntemi, 62 yaşındaki Kudret Yılmaz’ı yeniden ayağa kaldırdı.

Kaslara daha az zarar verilmesini sağlayan kapalı bir cerrahi yöntem olarak öne çıkan klasik yöntem Diyarbakır’da ilk kez uygulandı.

BİR SANTİMLİK KESİLER

Beyin ve sinir Cerrahisi Uzm. Op. Dr. Barış Altun, yapılan ameliyat hakkında şöyle konuştu:

Bu operasyon, perkütan vidalama dediğimiz, küçük kesilerle sırttan girip vidaları yerleştirdiğimiz kapalı bir yöntem. Daha önce bel kaymalarında, bel kırıklarında biz ne yapıyorduk? Sırtı orta kesiden kesip kasları sağa sola doğru sıyırıp o şekilde vidalarımızı atıyorduk. Önceki klasik yöntemde hem kas hasarı fazlaydı hem de hastanın geçirdiği ameliyat süresi uzundu. Hastanın hastanede yatış süresi çok daha uzundu. Bu yeni yöntemle birlikte daha küçük, bir santimlik kesilerle hem kasları sıyırmadan hem de daha küçük vidaları kapalı yöntemle atıp hastanın daha kısa sürede hastaneden taburcu olmasını, daha hızlı ayağa kalkmasını ve daha hızlı iş hayatına, ev hayatına dönmesini sağlıyoruz.

Diyarbakır’da bir ilk! Yeni yöntemle taburcu süresi 7’den 1 güne düştü

“AYNI GÜN, TABURCU EDEBİLİYORUZ”

Dr. Altun “Daha önceki klasik kesilerde kuyruk sokumundan sırtın orta kısmına kadar kesi yapılırdı. Ama şimdiki yeni modern yöntemle birlikte hastanın sırtının kenarlarından bir santimlik kesilerle vidalarımızı yerleştiriyoruz. Vidaları yerleştirdikten sonra hastayı kapatıyoruz. Hastanın ameliyat süresi daha kısa, hasta daha az zarar görmüş oluyor, kasları daha az sıyrılmış oluyor, enfeksiyon riski daha az oluyor ve hastanede kalış süresi daha kısa olmuş oluyor. Eski yöntemle iyileşme süremiz en az bir hafta, on gündü. Yeni yöntemle hastaları aynı gün, hatta ertesi sabah bile taburcu edebiliyoruz. Diyarbakır’da şu an bu işlemi yapıyoruz” dedi.

Diyarbakır’da bir ilk! Yeni yöntemle taburcu süresi 7’den 1 güne düştü

“ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM ŞİMDİ”

62 yaşındaki Kudret Yılmaz ise şunları söyledi:

Ceviz ağacına çıktım tüm cevizlerimi topladım aşağı ineyim derken kaydım düştüm. Sonrasında Barış hocama geldik. Çok şükür iyiyim şimdi. Günden güne daha iyi oluyorum. Hiç yaram yok, hiç kesik yapılmadı. Çok az bir şey sanki küçük bir delik gibi yara var.

Diyarbakır’da bir ilk! Yeni yöntemle taburcu süresi 7’den 1 güne düştü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Diyarbakır Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIDiyarbakır

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