Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Dünürlerin kavgasında kan aktı! Damat komada, 4 kişi tutuklandı

Dünürlerin kavgasında kan aktı! Damat komada, 4 kişi tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa, Osmangazi, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da dünürler arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 4 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde 2 gün önce gelin ve damat arasında başlayan anlaşmazlık ailelerin kulağına gitti. Konuya dahil olan gelinin ailesi, kızını yanına almak istedi. Damat duruna engel olunca, gelinin ailesi 2 gün önce damadı darp ederek yoğun bakımlık etti.

DEMİR VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Yaşananların ardından damadın ailesi ise oğlunu darp eden dünürlerinin evini bastı. Demir ve sopalar ile camları indiren öfkeli aile, kapıya çıkan Gökhan T. ile amcasının oğlu Hakan T.'yi darp etti. Bıçakla yaralanan Gökhan E. ve kuzeni Hasan T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri damadın yakınları İ.A., E.A., M.A., N.A. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kızı TBMM'de işe başlamıştı! Mustafa Destici, Kübra Par'a canlı yayında sert tepki gösterdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Havalar çok daha sıcak olacak! Meteoroloji uzmanından 'tropik gece' uyarısı - YaşamMeteoroloji uzmanından 'tropik gece' uyarısıTünel içinde yarım saat arayla iki kaza! Araçlar hurdaya döndü, 1 kişi öldü - YaşamTünel içinde yarım saat arayla iki kaza! 1 kişi öldüTRT'den EURO 2024’te tarihi rekorlar - YaşamTRT'den EURO 2024’te tarihi rekorlar2 yıl önce deneme amaçlı ekti, şimdi paraya para demiyor! Kilosu 125 TL - YaşamDeneme amaçlı ekti, şimdi paraya para demiyorAileler birbirine girdi! Damat komada, gelinin ailesi bıçaklanıp darp edildi - YaşamDünürlerin kavgasında kan aktıKuzey Marmara Otoyolu'nda 2 tır ile 1 kamyonet birbirine girdi! Yaralılar var - Yaşam2 tır ile 1 kamyonet birbirine girdi! Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...