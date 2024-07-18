Dünürlerin kavgasında kan aktı! Damat komada, 4 kişi tutuklandı

Bursa'da dünürler arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 4 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde 2 gün önce gelin ve damat arasında başlayan anlaşmazlık ailelerin kulağına gitti. Konuya dahil olan gelinin ailesi, kızını yanına almak istedi. Damat duruna engel olunca, gelinin ailesi 2 gün önce damadı darp ederek yoğun bakımlık etti.

DEMİR VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Yaşananların ardından damadın ailesi ise oğlunu darp eden dünürlerinin evini bastı. Demir ve sopalar ile camları indiren öfkeli aile, kapıya çıkan Gökhan T. ile amcasının oğlu Hakan T.'yi darp etti. Bıçakla yaralanan Gökhan E. ve kuzeni Hasan T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri damadın yakınları İ.A., E.A., M.A., N.A. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.