Dünyada yalnızca 22 kişide görülen SAVI hastalığını Türkiye’de yaşayan tek kişi olan 30 yaşındaki Ressam Yunus Can, yıllar boyunca hastane odalarında resmettiği eserlerle sergi açtı. Hastalık nedeniyle 3 parmağını kaybeden Ressam Can “Resim sevdam hastane odalarında ve hastane koridorlarında başladı. Dünya'da çok nadir görülen ve Türkiye'de yalnızca benim taşıdığım bir hastalıkla mücadele ediyorum. Asıl hedefim, eserlerimin satılmasından çok daha iyi yerlere gelebilmek” diye konuştu.

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Denizli'de yaşayan 30 yaşındaki Yunus Can’a bebeklik döneminde dünyada oldukça nadir görülen SAVI hastalığı tanısı konuldu. Teşhisi Amerika’da konulan Can, 12 yıl boyunca her ay Denizli'den Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hastaneye giderek ilaç tedavisi gördü.

3 EL PARMAĞINI KAYBETTİ

Can, TMEM173 genindeki mutasyonlara bağlı olarak zamanla parmaklarını kaybetti. Zorlu bir tedavi süreci yaşayan Yunus Can, resim yapmadaki yeteneğiyle çizimler yapmaya başladı.

Dünyada 22, Türkiye’de tek vaka var! 3 parmağını kaybetti, ressamlıktan vazgeçmedi

Hastalığı nedeniyle 3 el parmağını kaybeden Yunus Can, hastane salonlarında ve odalarında geçirdiği zamanı kara kalem çalışmaları yaparak değerlendirdi. Can yıllar boyunca yaptığı kara kalem eserleri Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dünyada 22, Türkiye’de tek vaka var! 3 parmağını kaybetti, ressamlıktan vazgeçmedi

“BU HASTALIĞI YAŞAYAN TEK KİŞİ”

Sergiyi ziyaret eden Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, “Yunus Can'ın Dünyada yalnızca 22 kişide görülen, Türkiye'de ise daha önce iki kişide tespit edilen bir rahatsızlığı var. Yunus, bu hastalığın tedavisiyle ilgili çok büyük zorluklar yaşıyor. Çünkü hastalığın tedavisi konusunda Amerika'da bazı deneysel çalışmalar yürütülüyor. Şu anda Yunus, Türkiye'de bu hastalığı yaşayan tek kişi. Yunus'un bu zorlu mücadelesinde ortaya koyduğu eserleri görmek bizleri mutlu etti" dedi.

Dünyada 22, Türkiye’de tek vaka var! 3 parmağını kaybetti, ressamlıktan vazgeçmedi

“RESİM SEVDAM HASTANE ODALARINDA BAŞLADI”

SAVI hastalığı hakkında bilgiler veren Ressam Yunus Can ise şöyle konuştu:

Benim resim sevdam hastane odalarında ve hastane koridorlarında başladı. Dünya'da çok nadir görülen ve Türkiye'de yalnızca benim taşıdığım bir hastalıkla mücadele ediyorum. Dünyada ise bu hastalığın görüldüğü kişi sayısının 22 olduğu biliniyor. Türkiye'de daha önce bu hastalığı yaşayan başka kişiler daha vardı. Ancak o tedavi süreci için yurt dışına gitti. Şuanda Türkiye'de bu hastalığı taşıyan tek kişiyim.

Dünyada 22, Türkiye’de tek vaka var! 3 parmağını kaybetti, ressamlıktan vazgeçmedi

“KALEMİMİ HİÇ BIRAKMADIM”

Yunus Can, "Hastalığımla mücadele ederken kendimi sanata verdim. Resim yapmak benim için hem bir mutluluk kaynağı hem de yaşadığım zorlukları bir nebze olsun unutabilmemi sağlayan bir teselli oldu. Çizimlerimi insanlarla paylaşmak, eserlerimi sergilemek ve kendimi sanat yoluyla ifade edebilmek için elimden geleni yapıyorum. Resme olan ilgim küçük yaşlarda, 2008 yılında başladı. O zamanlar küçük kâğıtlara çizimler yapıyordum. Daha sonra hastanede, hastalığımla mücadele ettiğim dönemlerde kalemimi hiç bırakmadım. Kendi çabamla, zaman içerisinde kendimi geliştirerek bugünlere kadar geldim. Herhangi bir sanat eğitimi almadım. Yalnızca uzaktan eğitim aldım. Geri kalan her şeyi kendi çabamla öğrenmeye ve geliştirmeye çalıştım. Asıl hedefim, eserlerimin satılmasından çok daha iyi yerlere gelebilmek” dedi.

Dünyada 22, Türkiye’de tek vaka var! 3 parmağını kaybetti, ressamlıktan vazgeçmedi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Denizli Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIDenizli

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