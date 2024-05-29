'Dünyanın en iyi ekmeği seçilen ‘Bafra pidesi’nin sırrı

Tadı, dünyadaki lezzet otoriteleri tarafından da tescillenen Samsun’un coğrafi işaretli yiyeceklerinden ‘Bafra pidesi’ lezzetiyle olduğu kadar hazırlanışı ve pişirilmesi ile de diğer pidelerden ayrılıyor.

‘Dünyanın En İyi Yemekleri Listesi’nde ‘En İyi Ekmekler’ kategorisinde ilk 2 sırayı Samsun’a ait lezzetler paylaştı.

Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın ‘Top Ten Breads’ listesinde ilk 2 sırayı Bafra ve Samsun pideleri aldı.

Bafra Pidesi ve Samsun Pidesi adıyla listede ilk 2 sırada yer alan Samsun lezzetleri, Brezilya’nın pao de queijosunu, Malezya’nın roti canaisini, Kolombiya’nın pan de bonosunu, Azerbaycan’ın qutabını, İtalya’nın piadina romagnolasını ve Hindistan’ın butter garlic naan ile amritsari kulchasını geride bıraktı.

Lezzeti ile dünyayı da hayran bırakan pidelerin sırrını Samsun’daki pide ustası Necati Koçak anlattı.

HAMURU BİR GÜN DİNLENİYOR

Tescilli lezzeti tadan herkesin çok beğendiğini ifade eden pide ustası Necati Koçak şunları söyledi:

“10 yıldır pide ustasıyım. Bafra pidesinin lezzetini insanlarımıza tattırmak için hizmet veriyoruz. Pidenin iç harcında kavrulmuş yağsız kıymayı çiğ, ince doğranmış soğanla karıştırıp hazırlıyoruz. Bu harcı pide hamurunun içerisine doldurup, olabildiğince ince ve uzun şekilde odun fırınına atıyoruz.

Pide 25 dakika boyunca ağır bir şekilde çıtırdayacak durumu gelene kadar gevrek bir şekilde pişiriyoruz. Pidenin en önemli özelliği ise hamurunun ince, uzun ve gevrek olmasıdır. Köy tereyağı ile birlikte lezzeti daha da artıyor. Pideyi tadan vatandaşlar oldukça beğeniyor.

Yurt dışındaki misafirlerine bile gönderiyorlar. İsteyenlere pideyi şoklayıp, soğuk bir şekilde gönderiyoruz. Bu şekilde hem yurt dışına hem de diğer illere pide gönderiyoruz. Sabah, öğlen, akşam ve gece fark etmeksizin bu lezzeti keyifle yiyorlar.

Pidenin hamuru bir gün dinleniyor. 170 gram hamurun mayası gelip, kabardıktan sonra açıp, iç harcını dolduruyoruz. Ağır ağır pişen pideyi fırından aldıktan sonra tereyağını sürüp, müşterilerimize afiyetle servis ediyoruz” dedi.