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Dut ağacına astığı yazıyla "insanlık ölmemiş" dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dut ağacına astığı yazıyla &quot;insanlık ölmemiş&quot; dedirtti

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da çiftçilik yapan bir vatandaş, bahçesinde bulunan dut ağacının altına "Bu ağaçtan dut yemek helal, yememek haram" yazdı. Vatandaşın ince davranışı "insanlık ölmemiş" dedirtti. 

İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Osman Sabancı, tarlasında bulunan dut ağaçlarının altına 'Dutlardan yiyenlere helal olsun, yemeyenlere haram olsun' yazısı astı.

Dut ağacına astığı yazıyla "insanlık ölmemiş" dedirtti - 1. Resim

"ZİYAN OLMASIN"

Görenler vatandaşlar, dutlardan yiyerek yoluna devam ederken Osman Sabancı, "Dut meyvesi çabuk olduğundan dolayı yere dökülüyor. Ziyan olmaması adına böyle bir çözüm buldum. Bana dua etsinler yeter" diye konuştu.

Dut ağacına astığı yazıyla "insanlık ölmemiş" dedirtti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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