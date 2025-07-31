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Ehliyet yenileme için son tarih değişti! Ücreti 7.438 TL olmuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ehliyet yenileme için son tarih değişti! Ücreti 7.438 TL olmuştu
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Ekim'e uzatıldı. Sürücülere verilen sürenin dolmasıyla eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler artık 15 TL yerine 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin 31 Ekim'e kadar son kez uzatıldığını açıkladı.

Ehliyet yenileme sürecinde indirimli başvuru dönemi sona erdi. Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar 31 Temmuz 2025'e kadar 15 TL ücret ödüyordu. Yeni tarifeyle birlikte fiyatlar cep yakacak.

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 15 TL YERİNE 7 BİN 438 LİRA 60 KURUŞ

Sürücülere verilen sürenin dolmasıyla birlikte eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler artık 15 TL yerine 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek. Ayrıca, eski tip ehliyetler de geçersiz sayılacak.

Ehliyet yenileme işlemi için sürücüler NVİ’nin resmi sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak işlemlerini tamamlayabilir. Randevu tarihinde gerekli belgelerle birlikte bağlı bulunulan ilçe nüfus müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor.

Ehliyet yenileme için son tarih değişti! - 2. Resim

Başvuru tamamlandığında vatandaşlara geçici sürücü belgesi veriliyor. Yeni tip ehliyetler de PTT kargo aracılığıyla sürücülerin adresine teslim ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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