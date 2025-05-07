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Elazığ'da bulundu! Et yiyor, devasa büyüklükte! 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da vatandaşlar türüne göre devasa büyüklükte olan et yiyen örümcek buldu. Ne yapacağını şaşıran vatandaşlar, örümceği kaba koyarak korumaya aldı. 

Elazığ merkezde bulunan tarihi Kapalı Çarşı civarında vatandaşlar siyah bir cisim ile karşılaştı. Vatandaşlar yaklaştıklarında hareket eden nesnenin ortalamanın çok üzerinde bir büyüklüğe sahip örümcek olduğunu gördü. 

NADİR RASTLANAN BÜYÜKLÜKTE 

Plastik bir kap alan vatandaşlar hayvanı içine bırakıp korumaya aldı. Uzmanlar, hayvanın türünün etçil örümcek olduğunu belirterek nadir rastlanan büyüklükte olduğunu kaydetti.

Söz konusu örümcekten görüntüler; 

Elazığ'da bulundu! Et yiyor, devasa büyüklükte!  - 1. Resim

Elazığ'da bulundu! Et yiyor, devasa büyüklükte!  - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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