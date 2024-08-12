Elazığ’da dron gören adam nereye kaçacağını şaşırdı!

Elazığ'da drondan kaçan vatandaşın tepkileri güldürdü.

Keban ilçesinde dron ile çekim yapan bir kişi, anayol kenarındaki durakta minibüs bekleyen vatandaşın yanına yaklaştı.

NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞTI

Bir süre bakan ve ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaş, ardından durağın arkasına kaçtı.

ADETA KÖŞE KAPMACA OYNADILAR

Dronun durağın arkasına saklanan adama doğru dönmesiyle adam da tam tersi yöne doğru kaçmaya başladı. O anlar izleyenleri güldürdü.