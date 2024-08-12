Elazığ’da dron gören adam nereye kaçacağını şaşırdı!
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da drondan kaçan vatandaşın tepkileri güldürdü.
Keban ilçesinde dron ile çekim yapan bir kişi, anayol kenarındaki durakta minibüs bekleyen vatandaşın yanına yaklaştı.
NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞTI
Bir süre bakan ve ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaş, ardından durağın arkasına kaçtı.
ADETA KÖŞE KAPMACA OYNADILAR
Dronun durağın arkasına saklanan adama doğru dönmesiyle adam da tam tersi yöne doğru kaçmaya başladı. O anlar izleyenleri güldürdü.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı