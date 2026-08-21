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Yaşam

Eriyen buzullar balinalara yarıyor

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Eriyen buzullar balinalara yarıyor

Bilim insanları, Grönland’da ısınan denizler ve eriyen buzulların balinalar için yeni hayat alanları oluşturduğunu belirledi. Bölgedeki besin zincirinin de değiştiği tespit edildi.

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Uluslararası araştırma ekibi, Grönland’da son 20 yılda deniz sıcaklığı ve buzul şartlarında yaşanan değişimleri inceledi.

Bilim adamları, geçmişte yoğun buz örtüsü sebebiyle Grönland’ın doğu sularına erişimi sınırlı olan kambur, oluklu ve mink balinalarının, su sıcaklıklarının yükselmesi ve buzulların erimesiyle bölgede daha sık görüldüğünü tespit etti.

Bölgenin söz konusu balina türleri için yeni hayat alanlarına dönüştüğünü belirten araştırmacılar, balinaların bu sularda yoğun şekilde beslenmeye başlamasının Grönland’daki deniz ekosisteminde yaşanan büyük çaplı dönüşümün göstergelerinden biri olduğunu aktardı.

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Araştırmacılar, balinaların beslendiği balık türlerinin de Grönland’ın doğu kıyılarına doğru yayıldığını, böylece bölgede yeni besin kaynaklarının ortaya çıktığını belirledi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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