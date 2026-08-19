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Kültür - Sanat

Buzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm! Bakan Ersoy: Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz

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Buzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm! Bakan Ersoy: Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe ve Sayburç’ta yürütülen çalışmalar ile gelecek dönem hedeflerini sosyal medya hesabından açıkladı. Sayburç’ta 2 bin 700 metrekarelik alanda yaklaşık 70 yapının açığa çıkarıldığını duyuran Ersoy, yerleşimin açık hava müzesi, geleneksel köy yapılarının ise öncü bir köy müzesi olarak düzenlenmesinin planlandığını belirtti.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul’u kabul etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal da katıldı. Prof. Dr. Karul, toplantıda Karahantepe ve Sayburç’ta yürütülen çalışmalar, elde edilen yeni bulgular ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin sunum yaptı. Geleceğe Miras ve Taş Tepeler projeleri kapsamında sürdürülen bilimsel çalışmalar ile Sayburç için hazırlanan müze planları bütüncül olarak ele alındı.

Buzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm! Bakan Ersoy: Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz
Başlık ResmiBuzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm! Bakan Ersoy: Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, “İnsanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinin gerçekleştiği Şanlıurfa’da yeni bir döneme hazırlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BUZUL ÇAĞI’NIN ARDINDAN YERLEŞİK YAŞAM

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul ile Karahantepe ve Sayburç’taki çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Bakan Ersoy, bölgenin insanlığın yerleşik yaşama geçiş sürecine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu kaydetti.

Buzul Çağı’nın ardından ilk yerleşik yaşamın ve “mega köylerin” ortaya çıktığı coğrafyada, dönemin gelişkin av ve su mühendisliği uygulamalarının izleri de gün yüzüne çıkarılıyor.

Buzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm! Bakan Ersoy: Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz
Başlık ResmiBuzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm! Bakan Ersoy: Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz

MİTLERİN KÖKENİNE IŞIK TUTAN KARAHANTEPE

Karahantepe, mitlerin kökenine ışık tutan bulgularının yanı sıra merdiven ve pencere gibi mimari unsurların bilinen en erken örneklerini barındırıyor. Yerleşimde ulaşılan bulgular, mimarlık tarihinin başlangıç evreleri ile Neolitik toplulukların yaşam biçimine ilişkin yeni bilgiler sunuyor.

Bakan Ersoy, paylaşımında Karahantepe ve Sayburç’un önemini şu sözlerle anlattı:

“Buzul Çağı’nın ardından ilk yerleşik yaşamın ve ‘mega köylerin’ ortaya çıktığı bu eşsiz coğrafyada; mitlerin kökenine ışık tutan Karahantepe, merdiven, pencere ve mimarlık tarihi açısından devrim niteliğindeki “köşenin” keşfi gibi mimari unsurların bilinen en erken örneklerini barındırıyor. Sayburç ise yerleşik yaşamın ve mimarinin dönüşümünü gözler önüne seriyor.”

Buzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm! Bakan Ersoy: Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz
Başlık ResmiBuzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm! Bakan Ersoy: Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz

2 BİN 700 METREKAREDE YAKLAŞIK 70 YAPI

MÖ 9’uncu binyılın ortalarına tarihlenen Sayburç, Neolitik Çağ’ın ardından Roma Dönemi’ne ve modern köy yaşantısına sahne olan çok katmanlı yapısıyla “yaşayan bir höyük” niteliği taşıyor.

Kazıların 6’ncı sezonunda 2 bin 700 metrekarelik alanda oldukça iyi korunmuş yaklaşık 70 konut ve özel yapı gün yüzüne çıkarıldı. Sayburç’ta bugüne kadar Neolitik Çağ sanatının anlaşılmasına katkı sağlayan kabartmalar, insan heykelleri, anıtsal T biçimli dikilitaşlar ve insan yüzlü kaideler tespit edildi. Kazısı yapılan yapılar, mimarinin yuvarlak plandan dörtgen plana geçişini yansıtmasının yanı sıra konut ve hane kavramının ortaya çıkışına ilişkin önemli bilgiler sunuyor.

Buzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm! Bakan Ersoy: Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz
Başlık ResmiBuzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm! Bakan Ersoy: Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz

AÇIK HAVA MÜZESİ VE ÖNCÜ KÖY MÜZESİ

Kazılarda gelinen aşama, Sayburç’un kamusal yapıları, konutları ve dönemin sanat anlayışını yansıtan eserleriyle açık hava müzesi olarak düzenlenmesine imkân sağlıyor.

Yerleşimin Şanlıurfa kent merkezine yakınlığı, Gaziantep yolu üzerinde bulunması ve Şanlıurfa’nın batısındaki kazı alanları arasındaki merkezi konumu, Sayburç’u Taş Tepeler rotasının önemli duraklarından biri hâline getiriyor.

Buzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm! Bakan Ersoy: Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz
Başlık ResmiBuzul Çağı'nın ardından insanlık tarihinde büyük dönüşüm! Bakan Ersoy: Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz

Kamulaştırılan alandaki geleneksel köy yapılarının restore edilerek açık hava müzesiyle bütünleşen öncü bir köy müzesine dönüştürülmesi hedefleniyor. Bakan Ersoy, Sayburç için planlanan çalışmalara ilişkin, “Sayburç’ta 2 bin 700 metrekarelik alanda açığa çıkardığımız yaklaşık 70 yapının ardından yerleşimi açık hava müzesine, geleneksel köy yapılarını ise öncü bir köy müzesine dönüştürmeyi planlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Ersoy, Geleceğe Miras ve Taş Tepeler projeleriyle Şanlıurfa’nın benzersiz kültürel mirasını bilimsel çalışmalarla gün yüzüne çıkarmayı, korumayı ve geleceğe taşımayı sürdüreceklerini bildirdi.

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