Erken yaşta tablet ve cep telefonu kullanımında gizli tehlike

Erken yaşlarda başlayan yoğun tablet ve cep telefonu kullanımının çocuklarda ileriki dönemde bel ve boyun fıtığı görülme oranını arttırıyor.

Cep telefonu ve tabletlerin hayatımıza girmesiyle yaş fark etmeksizin ekran başında geçirilen süre her geçen gün artmaya başladı. Çeşitli nedenlerle ekran başında geçirilen bu yoğun süre, beraberinde oturma pozisyonları ve yetersiz fiziksel aktivite gibi faktörlerle birleşerek bel, boyun ve sırt ağrısı gibi rahatsızlıkların erken yaşta ortaya çıkmasına neden olmaya başladı. Aileleri bu konuda uyaran Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Mehmet Toprak, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Mehmet Toprak, “İki yaşında tablet kullanmaya başlayan bir çocuk, 10 yıl masa başında çalışmış bir yetişkin gibi 12 yaşında, bel ve boyun fıtığı rahatsızlığı ile karşı karşıya kalabilir. Bu şikayetlerle sağlık kurumlarına başvuranların sayısı her geçen gün artmakta’’ dedi.

Genellikle yetişkinlerde görülen bel ve boyun ağrısı gibi rahatsızlıkların artık çocuklar arasında da hızla arttığını ifade eden Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Mehmet Toprak, “Son yıllarda çocuklar arasında ekran başında geçirilen sürenin artması endişe verici bir durum haline geldi. Yapılan bir araştırmaya göre, çocukların yüzde 47’sinin yaşamlarının bir döneminde bel ve boyun ağrısını deneyimlediğini ayrıca günlük bilgisayar kullanımı ve telefon kullanımının her bir saatlik artışının bel ağrısı gelişme riskini yüzde 8.2 artırdığı tespit edilmiştir. Bu bulgular, çocukları bel ağrısından korumak için ekran süresinin minimalize edilmesi gerektiğini göstermektedir. Yoksa 2 yaşında tablet kullanmaya başlayan bir çocuk, 10 yıl masa başında çalışmış bir yetişkin gibi 12 yaşında bel ve boyun fıtığı rahatsızlığı ile karşı karşıya kalabilir. Bu şikayetlerle sağlık kurumlarına başvuranların sayısı her geçen gün artmakta’’ dedi.