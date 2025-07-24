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Erzurum-Artvin sınırında heyecanlandıran ışık! Bir anda gözden kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erzurum-Artvin sınırında heyecanlandıran ışık! Bir anda gözden kayboldu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum-Artvin sınır hattında dün akşam saatlerinde gökyüzünde tanımlanamayan bir cisim görüldü. Bölge halkının tanıklık ettiği olayda, büyük ve parlak bir cismin gökyüzünde döndüğü ve ardından hızla gözden kaybolduğu belirtildi.

Erzurum-Artvin sınır hattında dün akşam saat 22.30 sıralarında gökyüzünde parlak bir cisim belirdi.

BÖLGE HALKI MERAK İÇİNDE

Görgü tanıkları, cismin ani bir şekilde belirip kısa sürede kaybolduğunu, ışığının oldukça parlak olduğunu söyledi. Cismin neye ait olduğu bilinmezken, bölge halkı şaşkınlık ve merak içerisinde.

Erzurum-Artvin sınırında heyecanlandıran ışık! Bir anda gözden kayboldu - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar cismin meteor olabileceğini, bazıları ise farklı ihtimalleri tartışıyor.

Erzurum-Artvin sınırında heyecanlandıran ışık! Bir anda gözden kayboldu - 2. Resim

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözlemciler ve uzmanlar da konuyu yakından takip ediyor. Bölgedeki güvenlik kameraları ve cep telefonu kayıtları incelemeye alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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