Esenyurt'ta site içerisinde gruplar çatıştı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Esenyurt'ta bulunan sitede iki grup arasında çatışma çıktı. Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İstanbul Esenyurt İncirtepe Mahallesinde bulunan bir sitede, gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR YARALI HASTANEDE ÖLDÜ

Çatışmada 4 kişinin yaralandığı belirtilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Sancar hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise tedavi altına alındı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.