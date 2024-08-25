İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı

Ulaştırma Bakanlığı, gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine çift yönlü kapatıldığını açıkladı.

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İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı." açıklamasını yaptı.