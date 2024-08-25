İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ulaştırma Bakanlığı, gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine çift yönlü kapatıldığını açıkladı.
İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı." açıklamasını yaptı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi