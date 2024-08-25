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İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulaştırma Bakanlığı, gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine çift yönlü kapatıldığını açıkladı.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. 

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı." açıklamasını yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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