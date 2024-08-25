Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı, işte alternatif güzergahlar

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı, işte alternatif güzergahlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul&#039;da bazı yollar trafiğe kapatıldı, işte alternatif güzergahlar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Vatan Caddesi’ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği, alternatif güzergahları açıkladı.

Pazar günü dışarı çıkmayı planlayan İstanbulluları yakından ilgilendiren açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramında Vatan Caddesi’nde yapılacak olan etkinlik için genel prova ve tören nedeniyle bugün sabahın erken saatlerinde bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği, kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kapanan yollar ve alternatif güzergahları ise şöyle;

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) Gidiş ve Gelişler, D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) Girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne Katılım, Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne Katılım, Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçinden) Vatan Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılırken sürücüler için alternatif güzergah ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu, O-3 Hal Yolu olarak belirlendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bunaltan sıcağa kısa bir mola! Sağanak yağış geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bunaltan sıcağa kısa bir mola! Sağanak yağış geliyor - GündemBunaltan sıcağa bir hafta molaÜsküdar'da feci kaza! Motosiklet İBB aracına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - GündemMotosiklet İBB aracına çarptı: 1'i ağır 2 yaralıDenizli'de gece yarısı deprem! Detayları AFAD paylaştı - GündemDenizli'de 3,2 büyüklüğünde depremİmamoğlu ve Yavaş'a rakip olacak mı? Özgür Özel adaylık tartışmasına noktayı koydu - Gündemİmamoğlu ve Yavaş'a rakip olacak mı?İşten kaytarmak için yakmışlar! Kundakçılar her şeyi itiraf etti - Gündemİşten kaytarmak için yakmışlar!Attığımız her adım onları korkutuyor! Mavi Vatan'da gizli gücümüz donanmanın emrinde - GündemMavi Vatan'da gizli gücümüz donanmanın emrinde
Sonraki Haber Yükleniyor...