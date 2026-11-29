Eskişehir'de otomobilinde İbrahim Tatlıses'in "Ayrılamam" şarkısını yüksek sesle dinleyen sürücü, trafik polisinin radarına takıldı. Sürücüye, "Sen belki ayrılamazsın ama herkes senin gürültünü dinlemek zorunda değil" diyen polis, çevreye rahatsızlık veren sürücüye cezai işlem uyguladı.

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan ve hafta sonu trafiğiyle bilinen Genez Sokak üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede görev yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik akışını sağlamak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Eskişehir'in konuştuğu olay! Son ses 'Ayrılamam' dinlerken ekiplerin radarına girdi: Sen belki ayrılamazsın ama...

EKİPLERİN RADARINA TAKILDI

Denetimler esnasında, otomobilinde yüksek sesle İbrahim Tatlıses'in "Ayrılamam" şarkısını çalarak çevreye rahatsızlık veren bir sürücü ekiplerin dikkatini çekti.

Eskişehir'in konuştuğu olay! Son ses 'Ayrılamam' dinlerken ekiplerin radarına girdi: Sen belki ayrılamazsın ama...

"CEZA ARKANDAN GELECEK"

Aracın yanına yaklaşan trafik polisi, sürücüyü uyararak, "Sen belki ayrılamazsın ama herkes senin gürültünü dinlemek zorunda değil. Müziğin sesini kendine kadar aç, ceza arkandan gelecek" ifadelerini kullandı ve sürücü hakkında işlem yaptı.

Eskişehir'in konuştuğu olay! Son ses 'Ayrılamam' dinlerken ekiplerin radarına girdi: Sen belki ayrılamazsın ama...

Öte yandan ekipler, sokak üzerinde benzer şekilde yüksek sesle müzik dinleyen ve çeşitli trafik kuralı ihlalleri yapan diğer sürücüleri de denetleyerek gerekli idari yaptırımları uyguladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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