Atlas Okyanusu'ndaki Sargasso Denizi'nde dünyaya gelen yılan balıkları, yaklaşık 7 bin kilometrelik yolculuğun ardından Muğla ve Aydın'daki tatlı sulara ulaşıyor. Bölgede 40 yıldır balıkçılık yapan İsmail Çetin, siyah yılan balıklarının yaz aylarında bölgeye geldiğini, kışın ise üremek için okyanusa döndüğünü belirterek, "Giden yılan balığı bir sonraki yıl tekrar buraya geliyor" dedi.

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Doğanın en ilginç göç yolculuklarından birini gerçekleştiren yılan balıkları, binlerce kilometre boyunca denizler ve tatlı sular arasında hareket ediyor. Hayatlarına Atlas Okyanusu'ndaki Sargasso Denizi'nde başlayan balıklar, okyanus akıntılarının yardımıyla Akdeniz'e, ardından nehir, göl ve lagünlere ulaşıyor. Türkiye'de ise Bafa Gölü, Güllük Lagünü ve Köyceğiz Gölü, bu uzun yolculuğun önemli durakları arasında yer alıyor.

Muğladaki göle dünyanın öbür ucundan geliyorlar! İşte yılan balıklarının 7 bin kilometrelik şaşırtan yolculuğu

7 BİN KİLOMETRELİK GÖÇ YOLCULUĞU

Yılan balığının (Anguilla anguilla) hayat döngüsü, binlerce kilometrelik sıra dışı bir göç yolculuğuyla dikkat çekiyor. Hayatına tuzlu sularda başlayan tür, büyümek ve gelişmek için tatlı sulara göç ediyor. Üreme dönemine geldiğinde ise yeniden okyanusa dönüyor.

Muğladaki göle dünyanın öbür ucundan geliyorlar! İşte yılan balıklarının 7 bin kilometrelik şaşırtan yolculuğu

Yılan balıklarının üreme alanı, Atlas Okyanusu'nda bulunan Sargasso Denizi olarak biliniyor. Burada yumurtadan çıkan larvalar, okyanus akıntılarının etkisiyle Akdeniz'e, oradan da 7 bin kilometrelik aylar süren bir yolculuğun ardından hayatını sürdüreceği tatlı sulara taşınıyor.

ÜREME DÖNEMİNDE TEKRAR TUZLU SULARA DÖNÜYORLAR

Nehir ağızlarından, kanallardan ve lagünlerden tatlı sulara geçen yavrular, bu alanlarda beslenerek büyüyor. Yıllar içerisinde gelişimini tamamlayan yılan balıkları, cinsel olgunluğa ulaştıklarında renk değiştirerek gümüş yılan balığı dönemine geçiyor.

Muğladaki göle dünyanın öbür ucundan geliyorlar! İşte yılan balıklarının 7 bin kilometrelik şaşırtan yolculuğu

Üreme zamanı geldiğinde beslenmeyi büyük ölçüde bırakan yılan balıkları, binlerce kilometrelik yolculuğa çıkarak yeniden Sargasso Denizi'ne ulaşıyor. Burada yumurtalarını bırakan yetişkinlerin hayat döngüsü sona eriyor. Muğla'da Köyceğiz Gölü, Bafa Gölü ve Güllük Lagünü ve çevresindeki sulak alanlarda hayatını sürdüren siyah yılan balıkları, bu büyük göç döngüsünün önemli parçaları arasında bulunuyor.

Muğladaki göle dünyanın öbür ucundan geliyorlar! İşte yılan balıklarının 7 bin kilometrelik şaşırtan yolculuğu

"GİDEN BALIKLAR BİR SONRAKİ YIL TERKRAR GELİYOR"

Bölgede 40 yıldır balıkçılık yapan İsmail Çetin, "40 yıldır burada balıkçılık yapıyoruz. Yılan balığı, kefal, levrek, çipura gibi her türlü balıkçılığı yapıyoruz. Yılan balığı iki çeşit, birisi sarı yerli dediğimiz yılan balığı burada kalır, buradan gitmez. Ama siyah yılan balığı yazın gelir, kışın yıl sonu gibi gider. Yavrulamak için gidiyor bu. Siyah yılan balığı burada kalmaz. Yaz aylarında gelir, kışın 12'inci ayların sonunda gider. Yavrulamak için gider. Bunun daha önce araştırması yapıldı. Takip için çip takıldı. Giden yılan balığı bir sonraki yıl tekrar buraya geliyor." dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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