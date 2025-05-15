Fındığın bir yıllık serüveni resmedildi: Her ayın ayrı anlamı var

Giresun'un Piraziz ilçesinde fındık kırma atölyesi işleten Demet Öztürk, evinin duvarlarını adeta sanat galerisine dönüştürdü. Fındığın 12 aylık gelişim sürecini yağlı boya resimlerle anlatan Öztürk, "Bu duvar sadece bir süs değil, fındığa duyduğumuz saygının da ifadesi" dedi.

Giresun Piraziz'de yaşayan ve bir dönem evinin üst katında fındık atölyesi işleten Demet Öztürk, merdivenlerden çıkan misafirlerin dikkatini çekmek ve fındığın serüvenini anlatabilmek için ilginç bir fikir buldu. Öztürk, görsel sanatlar öğretmeni Mustafa Seyis'in desteğiyle duvarları bir sanat eseri haline getirdi. Yaklaşık 12 ay süren imece çalışmasında, fındığın doğadaki döngüsü ay ay resmedildi.

"HER AYIN FARKLI BİR ANLAMI VAR"

Demet Öztürk, "Her gün işime giderken bu renkli duvarlardan geçiyorum. Her ayın fındıkla ilgili ayrı bir anlamı var. Bu duvar sadece bir süs değil, fındığa duyduğumuz saygının da ifadesi" şeklinde konuştu.

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"MENEKŞE, MİMOZA ÇİÇEKLERİ, ÇUHA DA VAR"

Duvar resimlerinde sadece fındık değil, Karadeniz doğasına da yer veren Öztürk, "Sadece fındığa değil, fındık bahçesindeki doğa unsurlarına da yer verdik. Bahçede yetişen sakarca bitkisinin yanı sıra çuha, menekşe ve mimoza çiçekleri de yer alıyor. Hatta fındık bahçelerinde zararlıları yiyerek beslenen kara tavuk da fındık dallarına yuva yapmış haliyle tasvir edildi. Çünkü kara tavuk bolluk bereket anlamına gelmektedir. Sanat galerisine dönüşen fındığın 12 aylık serüvenini görmeye gelenler dahi oluyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de fındığın 12 aylık sürecini anlatan benzer bir çalışmanın olmadığını dile getiren Öztürk, evinin duvarlarındaki yağlı boya resimlerinin, hem doğaya hem de geleneksel üretime dikkat çeken örnek bir sanat çalışması olarak dikkat çektiğini söyledi.