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Gazze katliamından etkilendi! Müslüman olan Andela, 'Melek' ismini aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gazze katliamından etkilendi! Müslüman olan Andela, &#039;Melek&#039; ismini aldı
Sırbistan, Gazze, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de yaşayan Sırbistan vatandaşı Andela Yalçın, Gazze'deki insanlık dramından etkilendi. İslam dini hakkında araştırma yapan Yalçın, İslam'ın barış ve huzur dini olduğunu belirterek Müslüman oldu.

Bir süredir Türkiye'de yaşayan 28 yaşındaki Sırbistan vatandaşı Andela Yalçın, Gazze'de yaşanan dramda ve Filistinli Müslümanların teslimiyetinden etkilendi.

İslam dini hakkında araştırma yapan ve Müslüman olmaya karar veren Yalçın, Muğla Ula Müftülüğü'nde İlçe Müftüsü Ebubekir Tatlı ve şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Melek' ismini aldı.

Muğla Müftüsü Müftüsü Ebubekir Tatlı'nın telkin ettiği Kelime-i Şehadet'i söylerken duygusal anlar yaşayan Melek Yalçın, İslam'ı seçtiği için huzurla dolduğunu belirtti.

"BÜYÜK BİR HUZUR VE MUTLULUK HİSSEDİYORUM"

Hayatına yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Melek Yalçın, Gazze'deki olayların kendisini derinden etkilediğini ve Filistinli Müslümanların inançlarına olan teslimiyetlerini gördükten sonra İslam dini hakkında araştırma yapmaya başladığını belirtti.

Bu süreçte İslam'ın barış ve huzur dini olduğunu keşfettiğini ve Müslüman olma kararı aldığını belirten Yalçın, "İslam'ı seçtiğim için içimde büyük bir huzur ve mutluluk hissediyorum" dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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