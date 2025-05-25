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Gençler salona sığmadı! Erzurum'da Türkiye Gençlik Vakfı toplantısına yoğun katılım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gençler salona sığmadı! Erzurum&#039;da Türkiye Gençlik Vakfı toplantısına yoğun katılım
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) il genel kurul çalışmaları devam ediyor. Erzurum İl Temsilciliğinin 5. Olağan İl Genel Kurulu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programda konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi gençlik için "değişimin öncüsü" vurgusu yaparken, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Selim Özaltun "12 yıl önce atılan kıvılcım büyük bir meşaleye dönüştü" dedi. Programa gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

TÜGVA Genel Kurulu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Genel kurulda konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Gençler toplumun değişimin öncüsü, ekonomik kalkınmanın taşıyıcısı ve teknolojik dönüşümün itici gücü olarak tüm ülkeler için kıymetlidir. Başka bir ifadeyle gençlik bir milletin yarınlara dair en büyük umut kaynağıdır" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Türkiye'de geçmişte gençliğin çok büyük sorunlar yaşadığını ifade ettiler.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Gençlerimiz bugünün ve yarınların mimarilar. İnsanın bir duruşu olması lazım. Bu davada bize yol açan Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Gençler salona sığmadı! Erzurum'da Türkiye Gençlik Vakfı toplantısına yoğun katılım - 1. Resim
İlginin yüksek olduğu genel kurulda salona sığmayan gençler, programı ayakta takip etti.

"BÜYÜK BİR AİLEYE DÖNÜŞTÜK"

TÜGVA'nın kuruluşunda "önce maneviyat" şuurunun olduğunu ifade eden TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Selim Özaltun da, sözlerini şöyle sürdürdü:

"12 yıl önce ilk kurulduğunda tek bir binası olan vakıf olarak yola çıktı. Bugün 81 il, 605 ilçede teşkilatımız var. Büyük bir aileye dönüştük. 12 yıl önce atılan kıvılcım büyük bir meşaleye dönüştü."

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Seba'da milyonlarca gençle hemhal olduklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Faruk Kömeç gençlere teşekkür ederek, yeni dönemde daha çok çalışacaklarını aktardı.

Gençler salona sığmadı! Erzurum'da Türkiye Gençlik Vakfı toplantısına yoğun katılım - 2. Resim

Gençler salona sığmadı! Erzurum'da Türkiye Gençlik Vakfı toplantısına yoğun katılım - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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