Gökyüzü nurlandı! Ramazan dolunayı ondördüncü gününde böyle görüntülendi

Ramazanın ondördüncü gününde dolunay ortaya çıktı. Dünyanın her yerinde bu anı bekleyen fotoğrafçılar bu anları görüntüledi. İstanbul, New York, San Fransisco gibi büyük şehirlerde de tabloluk görüntüler kaydedildi.

Hicri takvimde ayın hareketleri esas alınıyor ve ayların başlangıcı hilalin görülmesiyle başlıyor. 29 günde bir yaşanan bu döngü içinde eğer hilal görülmezse ertesi gün mutlaka doğacağı için birinci gün sayılıp o ay 30 gün olarak sayılıyor.

"Hilali görünce oruç tutun, tekrar görünce orucu bırakın" hadis-i şerifiyle oruç zamanı haber verilmiştir. Miladi 2024, hicri 1445 yılının ramazan hilali İstanbul'da bu şekilde görüntülenmişti. Ancak ramazan hilalinin görüntülenme zamanı gece olmayıp güneşin batma anında, ufka bakarak yapılıyor.

İşte bu yılki ramazan dolunayı ilk görülme anları da İstanbul'da böyle görüntülendi.

“Güneş ve Ay, Allah’ın âyetlerinden iki âyettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları (Güneş veya Ayın tutulduğunu) gördüğünüz zaman Allah’ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin...” (Buhârî, Küsûf, 2; Müslim, Küsûf, 1)

Ramazan dolunayı sadece İstanbul'da değil, dünyanın diğer şehirlerinde de muazzam manzaralar ortaya çıkardı.

New York'ta dolunay gökdelenlerin arasında ışıl ışıl süzüldü.

Tablo gibi bir New Yok manzarası oluştu.

San Fransisco'da da ramazan dolunayı bütün ihtişamıyla kendini gösterdi.

Ay gerek hadis-i şeriflerle övülmesi, gerek Kuran-ı Kerim'de geçmesi sebebiyle İslam kültürüyle iç içe geçmiş, bütünleşmiştir.

Kuran-ı Kerim'de anlatılan şakk-ı kamer (ayın ikiya bölünmesi ve tekrar birleşmesi) mucizesinin yaşanması, eshab-ı kiramın peygamber efendimizin hilyesinin tarif ederken "mübarek yüzü ayın ondördü gibi parlardı" benzetmesini kullanması ve daha pek çok rivayet sebebiyle ayın görülmesi Müslümanlara Peygamber Efendimizin hatırlatmaktadır.