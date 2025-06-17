Göller alarm veriyor! OECD raporu dünyanın gidişatını açıkladı... İşte gelecekte bizi bekleyen manzara

Vaktiyle önemli su kaynakları arasında olan Tuz Gölü ve Düden Gölü'nün son hali görenleri korkuttu. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), dünyada kuraklığın insani ve ekonomik maliyetinin arttığını ve 2035 yılında yaşanacak kuraklık maliyetinin bugüne göre en az yüzde 35 daha yüksek olacağını bildirdi. Türkiye de su konusunda büyük bir imtihan veriyor. İşte Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla derlenen bilgilere göre dünyanın gidişatı...

Su israfı, kaynakların yanlış kullanılması, suların kirletilmesi, yanlış tarım politikaları ve dahası...

Dünya büyük bir su krizi yaşıyor ve bu problem hala çözüm bekliyor. Peki gelecekte su konusunda bizi nasıl bir manzara bekliyor?

OECD'nin "Küresel Kuraklık Görünümü: Eğilimler, Etkiler ve Daha Kurak Bir Dünyaya Uyum Sağlama Politikaları"başlıklı yeni raporuna göre, son 120 yılda küresel çapta kuraklıktan etkilenen kara alanı iki katına çıktı.

Dünya üzerindeki kara alanlarının yüzde 37'sinde 1980'den beri önemli düzeyde toprak nemi kaybı yaşandı.

Dünya genelindeki su çekiminin yüzde 75'inden fazlasını sağlayan yer altı suyu kaynaklarının yüzde 62'sinde 2000 yılından beri su seviyeleri düşüş gösteriyor.

Flamingoların Türkiye'deki önemli duraklarından olan Düden Gölü kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya...

2035'TE YAŞANACAK KURAKLIK

Son yıllarda gezegenin yüzde 40'ı daha sık ve yoğun kuraklık yaşarken, kuraklık yalnızca tarımda değil, ticaret, sanayi ve enerji üretimi gibi pek çok sektörde verim kayıplarına yol açıyor.

Etkisini birçok alanda hissettiren kuraklığın insani ve ekonomik maliyeti de keskin şekilde artıyor. Kuraklık, afet kaynaklı ölümlere yol açarken, yoksulluk, eşitsizlik ve yerinden edilme koşullarını kötüleştiriyor.

Bu kapsamda, OECD'nin hesaplamalarına göre, bu yıl yaşanacak ortalama bir kuraklık olayının 2000'deki şartlara kıyasla en az iki kat daha maliyetli, 2035'te yaşanacak bir ortalama kuraklık maliyetinin ise bugüne kıyasla en az yüzde 35 daha yüksek olacağı öngörülüyor.

OECD, hükümet kurumlarının, gelişen kuraklık riskine karşı öngörülü, önleyici ve uyum sağlayıcı biçimde derhal ve koordineli hareket etmesi, zararların sınırlandırılması, toplumların ve ekonomilerin kuraklığa karşı dayanıklılığını artırarak toparlanma kabiliyetinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor.

Türkiye'nin önemli doğal kaynaklarından olan Tuz Gölü de kuraklık tehlikesi altında.

ÇÖZÜM İÇİN HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Su geri kazanımı ve yağmur suyu hasadı gibi yenilikçi yöntemlerin yanı sıra kuraklığa dayanıklı tarım ürünlerinin teşviki ve düzenleyici çerçevenin bu doğrultuda uyumlu hale getirilmesi ve daha verimli sulama sistemlerinin kurulması gibi çözümlerin, kuraklığın etkilerini azaltabileceği değerlendiriliyor.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, rapora ilişkin değerlendirmesinde, giderek artan kuraklık risklerine karşı, hükümetler, sektörler ve ülkeler arasında koordineli politika adımları atılması gerektiğini belirterek, "Bu, gıda güvenliği, sağlık, enerji, ulaşım, tarım, barış ve güvenlik üzerindeki etkilerin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Su, ekosistemler ve araziyi sürdürülebilir şekilde yönetmeye yönelik pratik çözümler, kırılganlığı azaltabilir, hazırlığı artırabilir ve kuraklıkların ekonomik etkilerini hafifletebilir." ifadelerini kullandı.