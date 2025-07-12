Gören bir daha bakıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını taşıyan plakaya büyük ilgi: Bu fırsatı kaçırmadım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ad ve soyadının baş harfleri ile Ankara'nın plaka kodunu taşıyan "06 RTE 06" plakalı otomobil artık Giresun'da. Başkent'te görüp çok etkilendiğini aracı yıllar sonra satın alan Filiz Uzun Demir, "Yalnızca plakasından dolayı bu aracı aldım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iktidara geldiği yıl ile yaşıt. Plakaya olan ilgi hem duygulandırıyor hem de mutlu ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim ve soyisminin ilk harfleri ile Başkent Ankara'nın plaka kodunu barındıran 06 RTE 06 plakalı özel otomobil, yeni sahibi Filiz Uzun Demir ile Giresun sokaklarında boy gösteriyor.

"PLAKASINDAN DOLAYI ALDIM"

Bu plakaya olan ilgisinin yıllar öncesine dayandığını belirten Demir, "Ankara'ya gittiğim bazı ziyaretlerde 06 RTE 06 plakalı otomobili görüp, çok etkilenmiştim. Hatta bir keresinde bu araçla fotoğraf çektirmiştim. O dönem aracın sahibi olan iş insanına, eğer bir gün satarsa almak istediğimi söylemiştim. Aradan uzun yıllar geçti ve gün geldi. Aracın sahibi benimle iletişime geçerek aracı satabileceğini söyledi. Ben de bu fırsatı kaçırmadım ve yalnızca plakasından dolayı bu aracı aldım, Giresun'a getirdim" dedi.

"İNSANLAR SELEKTÖR YAPIYOR, KORNA ÇALIYOR"

Aracın trafikte büyük ilgi gördüğünü söyleyen Filiz Uzun Demir, "Yolda giderken insanlar selektör yapıyor, korna çalıyor, bir nevi selamlaşıyoruz. Bu plakaya olan ilgi beni hem duygulandırıyor hem de mutlu ediyor. Böyle anlamlı bir değeri taşımak, aynı zamanda sorumluluk da gerektiriyor" şeklinde konuştu.

"ARACIN 3'ÜNCÜ SAHİBİYİM"

Plakanın taşıdığı tarihi anlamı da vurgulayan Demir, "Bu araç sadece özel plakasıyla değil, geçmişiyle de değerli. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iktidara geldiği yıl ile yaşıt. Bildiğim kadarıyla bu aracın 3'üncü sahibiyim. İlk sahibi Cumhurbaşkanımıza yakın bir isimmiş ve plakayı bu nedenle almış. Şimdi benim sahip olmam benim için ayrı bir onur" ifadelerini kullandı.

"ARACIN YANINDA POZ VERMEK İSTİYORLAR"

Aracın her gittiği yerde merak konusu olduğunu belirten Demir, "Birçok kişi aracın fotoğrafını çekmek, hatta onunla birlikte poz vermek istiyor. Giresun'da böyle bir ilgi görmek beni çok memnun ediyor" açıklamasını yaptı.