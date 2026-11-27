Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Ancak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak görülecek. Pazar günü ise yağışlı havanın etkisini geniş bir alanda sürdürmesi beklenirken, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar yağışı etkili olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın yurdun iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara Bölgesi'nin batısında ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden pazar günü için kritik uyarı

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR YURDA YAYILACAK

29 Kasım Pazar günü yağışlı havanın yurdun birçok bölgesinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Marmara, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'da Erzincan ve Malatya dışındaki bölgeler ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış görülecek.

Bolu, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde de yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden pazar günü için kritik uyarı

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, hafta sonuna kadar kademeli olarak yükselmesi beklenen hava sıcaklıkları, mevsim normalleri civarına ulaşacak. Pazar günü ise kuzeybatı kesimlerden itibaren sıcaklıkların yeniden düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen bölgelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden pazar günü için kritik uyarı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı ve az bulutlu 12 İstanbul Parçalı, yer yer çok bulutlu 16 İzmir Parçalı ve az bulutlu 19 Adana Parçalı ve az bulutlu 22 Antalya Parçalı ve az bulutlu 24 Samsun Parçalı ve az bulutlu 19 Trabzon Parçalı ve az bulutlu 16 Erzurum Parçalı ve az bulutlu 4 Diyarbakır Parçalı ve az bulutlu 13

AKOM TARİH VERDİ! SAĞANAK GELİYOR

AKOM’un son raporuna göre Cumartesi gece saatleri itibari ile İstanbul’da Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkili olacak. Sıcaklık 16 dereceden 8 dereceye düşecek, aralıklı sağanak yağış görülebilir.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için yeni hava durumu raporunu yayınladı. AKOM, Cumartesi gece saatleri itibari ile Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kentte etkisini göstereceğini belirtti.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

Buna göre halihazırda 16 °C'ler civarında mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği, beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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