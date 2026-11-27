Geçen hafta yaşanan park yeri kavgası ve bir saldırganın tutuklanmasıyla gündeme gelen Kocaeli İzmit'teki tarihi Orhan Camii, bu cuma dayanışma için Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlarla doldu. Osmanlı geleneği olan kılıçla hutbenin okunduğu camide cemaat birlik mesajı verdi.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçen hafta yaşanan park yeri tartışmasıyla gündeme gelen 694 yıllık Orhan Camii, bu cuma farklı il ve ilçelerden gelen vatandaşları ağırladı. Dayanışma göstermek için bir araya gelen cemaat, yaklaşık 100 yıllık Osmanlı tören kılıcıyla okunan hutbeyi dinleyerek aynı safta buluştu.

Bölgenin en eski Osmanlı eserlerinden biri olan camiyi dolduran cemaat, namazın ardından birlik ve dayanışma mesajı verdi. Cami ve çevresi dronla havadan da görüntülendi. Görüntülerde, ibadethane çevresindeki araç yoğunluğu ve park yeri sıkıntısı dikkati çekti.

Haftaya gelme deyip cemaate saldırmıştı, Türkiye tarihi camiye akın etti!

"BİR ŞER BİRÇOK HAYRA VESİLE OLDU"

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşadığını ve Orhan Camii'ne ilk kez geldiğini belirten vatandaş, yaşanan olayın ardından tarihi camiden haberdar olduğunu söyledi. Olayın bir anlamda caminin tanınmasına vesile olduğunu ifade eden vatandaş, şunları dedi:

"Camiye ilk defa geliyorum. Bu son olaylardan sonra geldim. Olay sırasında 'Vururum, kırarım' denilmesi hassas bir noktaydı. Kimsenin kimseye engel olmaması gerekir. 'Şerde hayır aramak' diye bir tabir vardır. Bir şer birçok hayra vesile oldu. Bu sayede tarihi caminin varlığını öğrendik. Ben Sakarya Hendek'te yaşıyorum. Sakarya'da tarihi Orhan Camimiz var. Burada da Orhan Camisi olduğundan haberdar değildik. Bu vesileyle haberdar olmuş olduk. Nasip oldu, cumamızı da kıldık. Burada gözlemlediğim kadarıyla trafik sorunu görünüyor. Bunun farklı alternatif çözümleri vardır, yetkililer buna el atabilir."

Haftaya gelme deyip cemaate saldırmıştı, Türkiye tarihi camiye akın etti!

"İLK DEFA GELDİM"

Camiye ilk kez geldiğini belirten Aytaç Battal da geçen hafta cemaatten bir kişiye yönelik yaşanan olayın ardından dayanışma göstermek amacıyla katıldıklarını söyledi. İslam'a yönelik ilginin arttığını ifade eden Battal, burada sergilenen birlik ve beraberlikten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Aynı duyarlılığın Gazze'deki Filistinliler ve çocuklar için de gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Battal, "Gördüğünüz gibi bütün ümmet buraya geldi. Ben ilk defa geldim ama bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Haftaya gelme deyip cemaate saldırmıştı, Türkiye tarihi camiye akın etti!

"İZMİR'DEN GELDİM"

İzmir'den günübirlik geldiğini ve Orhan Camisi'ne ilk kez girdiğini belirten Çağrı Yeşilyurt da yaşanan olayın ardından yalnızca yorum yapmak yerine dayanışma göstermek için camiye geldiklerini ifade etti. Yeşilyurt, "Bu camiye ilk defa geliyorum. İzmir'den geldim. Bazı şerler hayra vesile olur ya, bize de öyle oldu. Yorum yapanlardan değil de icraat yapanlardan olmak istedik. Nasip oldu, geldik. Camimiz çok güzelmiş, mutlu olduk. Bundan sonra evimize gideceğiz. Günübirlik gelmiştik. Kılıçla hutbe okunduğunu da bilmiyordum. İlk defa gördüm, çok hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

Haftaya gelme deyip cemaate saldırmıştı, Türkiye tarihi camiye akın etti!

"PARK SORUNU VAR"

Camiye sürekli geldiğini ve yakınında ikamet ettiğini belirten Müjdat Uyar ise çevrede özellikle cuma günleri trafik yoğunluğu yaşandığını kaydetti. Geçen hafta yaşanan tartışmanın park sorunundan kaynaklandığını ifade eden Uyar, aracın evinin önüne park edilmesi nedeniyle bir kişinin işine geç kaldığını anlattı. Cami çevresindeki trafik ve park sorununa çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Haftaya gelme deyip cemaate saldırmıştı, Türkiye tarihi camiye akın etti!

NE OLMUŞTU?

Tarihi Orhan Camisi çevresinde 22 Kasım'da sabah namazı saatlerinde yaşanan olayda, camiye ibadet etmek için gelen bir vatandaş, aracını dubaların bulunduğu alana park etmişti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K., aracın park edilmesi nedeniyle beklemek zorunda kalmıştı. Araç sahibinin gelmesinin ardından çıkan tartışmada F.K. vatandaşın boğazına sarılarak, tehdit ve hakaretlerde bulunmuştu.

Haftaya gelme deyip cemaate saldırmıştı, Türkiye tarihi camiye akın etti!

F.K'nin, vatandaşın özür dilemesine rağmen "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme." şeklinde tehditler savurduğu, ardından dubaları yere fırlatarak cami imamına da hakaret ettiği öğrenilmişti.

Haftaya gelme deyip cemaate saldırmıştı, Türkiye tarihi camiye akın etti!

Olayın ardından gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede "tehdit", "hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamaları kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. F.K. ifadesinde, olaydan dolayı pişman olduğunu ve vatandaştan özür dilediğini belirterek, "Benim müştekinin ibadetini engelleme gibi bir amacım ve kastım kesinlikle bulunmamaktadır. Ben de 5 vakit namaz kılan birisiyim. İnsanların ibadetini yapması ile herhangi bir problemim olması mümkün değildir." ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İzmit Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİzmit

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