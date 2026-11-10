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Yaşam

Halk ekmek büfesinde şaşırtan olay! Bir ekmeğe 67 bin TL ödedi

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Halk ekmek büfesinde şaşırtan olay! Bir ekmeğe 67 bin TL ödedi
Başlık ResmiHalk ekmek büfesinde şaşırtan olay! Bir ekmeğe 67 bin TL ödedi

Samsun’da halk ekmek büfesi işleten 35 yaşındaki Hacer Akkoyun, ekmek almak isteyen müşterinin 67 lira 50 kuruş yerine yanlışlıkla hesabına gönderdiği 67 bin 500 lirayı fark ederek sahibine iade etti. Akkoyun’un “Hiçbir zaman insanlık ölmedi” sözleri takdir topladı.

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İlkadım ilçesinde halk ekmek büfesinden alışveriş yapan bir kişi, yanında nakit para bulunmadığını belirterek ödemeyi banka havalesiyle yapmak istedi.

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67 LİRA YERİNE 67 BİN 500 TL GÖNDERDİ

Halk ekmek büfesi işletmecisi Hacer Akkoyun'un IBAN numarası vermesi üzerine müşteri, "67 lira 50 kuruş" yerine yanlışlıkla "67 bin 500 TL" gönderdi. İşlemin ardından yaklaşık yarım saat sonra hesaplarını kontrol eden Akkoyun, hesabına yüklü miktarda para geldiğini fark etti. Paranın sahibine ulaşan Akkoyun, fazla gönderilen paranın tamamını iade etti.

Halk ekmek büfesinde şaşırtan olay! Bir ekmeğe 67 bin TL ödedi
Başlık ResmiHalk ekmek büfesinde şaşırtan olay! Bir ekmeğe 67 bin TL ödedi

"HİÇBİR ZAMAN İNSANLIK ÖLMEDİ"

Yaşadıklarını anlatan 2 çocuk annesi Hacer Akkoyun, "Dün öğle saatlerinde esnaf arkadaşlarımızdan birisi ekmek almaya geldi. Ekmek alan kişi üzerinde nakit olmadığını ve kredi kartı ile ödeyeceğini söyledi. Ben de 'IBAN numaramız var, atabilirsiniz' dedim. IBAN'a beyefendi 67 TL 50 kuruş yerine 67 bin 500 TL para aktardı. Olaydan yarım saat sonra dikkatimi çekti. Hesaplara baktım ve fazla olduğunu gördüm. Akabinde geri geldi ve parayı iade ettik. Hiçbir zaman insanlık ölmedi. Burada esnaflık yapıyorsak ekmeğimizi helal bir şekilde yemek istiyoruz" dedi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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