Meteoroloji’nin yeni hava durumu raporuna göre, bugün 8 ilde sağanak yağış, 5 ilde ise kar yağışı bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı İstanbul'da ise hava sıcaklığı 14 dereceyi görebilir.

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Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.

Bugünkü tahminlere göre Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.

Haritada hem sağanak hem kar hem sis var! Meteoroloji’den 3’lü uyarı, il il sıraladı

Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da ise parçalı ve bulutlu havanın hakim olması, sıcaklığın ise 14 derecede seyretmesi bekleniyor.

Haritada hem sağanak hem kar hem sis var! Meteoroloji’den 3’lü uyarı, il il sıraladı

8 İLE SAĞANAK, 5 İLE KAR UYARISI

Meteoroloji 8 il için sağanak yağış, 5 il için ise kar yağışı uyarısı yaptı. İşte uyarı yapılan iller;

Haritada hem sağanak hem kar hem sis var! Meteoroloji’den 3’lü uyarı, il il sıraladı

Sağanak yağış beklenen iller:

Sıra No İl Adı Beklenen Hava Olayı 1 Bursa Sağanak Yağış 2 İstanbul Sağanak Yağış 3 Denizli Sağanak Yağış 4 İzmir Sağanak Yağış 5 Manisa Sağanak Yağış 6 Muğla Sağanak Yağış 7 Antalya Sağanak Yağış 8 Burdur Sağanak Yağış

Haritada hem sağanak hem kar hem sis var! Meteoroloji’den 3’lü uyarı, il il sıraladı

Kar yağışı veya karla karışık yağmur beklenen iller:

Sıra Şehir 1 Ankara 2 Eskişehir 3 Konya 4 Nevşehir 5 Bolu

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