Haritada hem sağanak hem kar hem sis var! Meteoroloji’den 3’lü uyarı, il il sıraladı
Meteoroloji’nin yeni hava durumu raporuna göre, bugün 8 ilde sağanak yağış, 5 ilde ise kar yağışı bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı İstanbul'da ise hava sıcaklığı 14 dereceyi görebilir.
Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.
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Bugünkü tahminlere göre Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul’da ise parçalı ve bulutlu havanın hakim olması, sıcaklığın ise 14 derecede seyretmesi bekleniyor.
8 İLE SAĞANAK, 5 İLE KAR UYARISI
Meteoroloji 8 il için sağanak yağış, 5 il için ise kar yağışı uyarısı yaptı. İşte uyarı yapılan iller;
Sağanak yağış beklenen iller:
|Sıra No
|İl Adı
|Beklenen Hava Olayı
|1
|Bursa
|Sağanak Yağış
|2
|İstanbul
|Sağanak Yağış
|3
|Denizli
|Sağanak Yağış
|4
|İzmir
|Sağanak Yağış
|5
|Manisa
|Sağanak Yağış
|6
|Muğla
|Sağanak Yağış
|7
|Antalya
|Sağanak Yağış
|8
|Burdur
|Sağanak Yağış
Kar yağışı veya karla karışık yağmur beklenen iller:
|Sıra
|Şehir
|1
|Ankara
|2
|Eskişehir
|3
|Konya
|4
|Nevşehir
|5
|Bolu