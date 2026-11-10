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Yaşam

Yalancı bahar geliyor! Meteoroloji tarih verdi, Sibirya soğukları bitiyor...

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Yalancı bahar geliyor! Meteoroloji tarih verdi, Sibirya soğukları bitiyor...
Başlık ResmiYalancı bahar geliyor! Meteoroloji tarih verdi, Sibirya soğukları bitiyor...

Yurdu buz kestiren soğuk hava dalgasının çarşamba günü sona ereceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor.

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Yurt genelinde Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili oluyor. Birçok şehirde sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Kuvvetli soğuk havayla birlikte kar yağışının genellikle aralık ayı sonlarında etkili olduğunu ancak bu sene kışın erken geldiğini belirten meteoroloji uzmanları, “Yalnızca İstanbul’da değil yurdun genelinde soğuk hava etkili oluyor. Yüksek kesimlerde sert esen rüzgâra kar da eşlik ediyor. Karadeniz’de bin metrenin üzerindeki yerlerde kar yağışı sürüyor. Bolu ve Kastamonu’da sulu kar yer yer kara çevirecek. Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl ve Erzincan gibi 1.500 metrenin üzerindeki birçok noktada yoğun kar yağışları var” dediler. Kar yağışı sonrası dondurucu soğukların etkili olduğu bu şehirlerde bina çatılarında sarkıtlar oluştu, şadırvanlar buz tuttu ve bazı sürücüler araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Yurdu buz kestiren soğuk hava dalgasının salı ve çarşamba günü hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle etkisini bir süreliğine yitirmesi tahmin ediliyor.

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Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan son haftalık tahminlere göre megakentte 12 derecelerde olan hava sıcaklığının perşembe günü 21 dereceye, cuma günüyse 22 dereceye yükselmesi bekleniyor. Pazar günü ise kuvvetli sağanakla beraber sıcaklık 15 dereceye kadar düşebilir.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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