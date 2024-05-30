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Hastaneye yürüyerek girdi, 'yanlış serum' öldürdü! Savcılık harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hastaneye yürüyerek girdi, &#039;yanlış serum&#039; öldürdü! Savcılık harekete geçti
Bursa, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 'bahar nezlesi' nedeniyle gittiği hastanede yanlış serum verildiği iddia edilen ve hayatını kaybeden 7 yaşındaki minik Yüsra'nın ölümü ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

19 Mayıs'ta 'bahar nezlesi' nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi'ne giden ve takılan serumun ardından hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki minik Yüsra'nın ölümü Türkiye'yi hüzne boğdu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yüsra’nın şüpheli ölümü sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Basın yayın kuruluşlarında yer alan ’Bursa’da 7 yaşındaki çocuğun hastanede şüpheli ölümü’ haberine konu olayla ilgili olarak; 20.05.2024 günü mağdur Y.T.’nin rahatsızlanarak tedavisi için Bursa Şehir Hastanesi’ne götürüldüğü, yapılan tedavisinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak ihmal iddiası nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

10 SAAT BOYUNCA AYNI SEDYEDE BEKLETİLDİ

Minik Yüsra'nın ailesinin iddiasına göre; 10 saat boyunca 7 yaşındaki Yüsra aynı sedyede bekletildi ve gözleri şişmeye, karnı ağrımaya, tansiyonu düşmeye ve kalbi hızlanmaya başladı.

Sabah mesainin başlamasıyla gelen kardiyoloji doktoru çocuğun durumunun kritik olduğunu söyledi. Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi.

Aile, yoğun bakım katına dahi çıkarılmadıklarını ve kendilerine sağlıklı bilgi verilmediğini ifade etti. Bir süre sonra da Yüsra'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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