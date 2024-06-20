Hayata dokunan üç farklı proje... Kadın, çocuk ve toplum sağlığına iyi gelecek

Türkiye'de hayata dokunan 3 farklı projeye imza atılıyor. Kadınlar kaynak ustası oluyor, icra ile çocuk alma ayıbı bitiyor. Terapi ormanları ile halk sağlığına, meslek kursları ile de aile bütçesine katkı sağlanacak.

Türkiye ara eleman sıkıntısı yaşıyor. Hatta 150 bin lira maaşla kaynak ustası bulunamıyor. MEB onaylı kursu bitirip, yurt dışında bile geçerli sertifikayı alan kadın ustalar, otomotiv başta olmak üzere birçok işte çalışabilecek. ‘Terapi Ormanı’nda gezinti yapmak, kan basıncını azaltıyor, stres seviyesini düşürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor. İcra ile çocuk alma ayıbı bitti.

KADINLAR KAYNAK USTASI OLUYOR

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde istihdam garantili kursa katılan kadınlar, kaynak ustası olarak işbaşı yapacak. Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) kadınların meslek sahibi olmasına yönelik kurslar düzenleniyor.

‘Kadın Kaynakçı Yetiştirme Programı’ çerçevesinde istihdam garantili kursa katılan kadınlara, metalik malzemelerin birleştirilmesinde yaygın kullanılan gazaltı (MIG/MAG) kaynağı, özellikle otomotiv, havacılık ve uzay, gıda endüstrileri, gemi inşaatı ile sanayi makinelerinin yapımında tercih edilen tungsten asal gaz (TIG) kaynak yöntemi eğitimi veriliyor. Kursta üç aylık teorik eğitimle kaynakçılığın inceliklerini öğrenen dokuz kadın, üç aylık stajın ardından sektörde işe başlayacak. Kursiyerler, aralık ayında sona erecek eğitim sürecinin ardından Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ilçede faaliyet gösteren gemi tersaneleriyle yaptığı iş protokolü çerçevesinde istihdam edilerek aile ekonomilerine katkıda bulunacak.

SODAM Koordinatörü Ayşenur Akşam, kurs sayesinde kadınların meslek öğrendiğini dile getirerek, kursiyerleri bu alanda ustalaştırmayı hedeflediklerini, alacakları MEB onaylı sertifikayla hem yurt içi hem de yurt dışındaki iş yerlerine başvuruda bulunabileceklerini ifade etti.

256 BİN ÇOCUK İCRA UTANCINDAN KURTULDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 90 yıllık geçmişe sahip, icra yoluyla çocuk teslimine son veren uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırıldığını belirterek, bu kapsamda çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin, çocuk dostu şekilde oluşturulan çocuk görüşme merkezlerinde ve uzmanlar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Bakan Tunç “Bu uygulama ile çocukların kolluk güçleriyle anne veya babadan koparıldığı çirkin görüntülere son verdik. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararların uygulamasını icra dairelerinden aldık, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine verdik. Görüşme merkezlerinde psikologlar, sosyal çalışmacılar, pedagoglar ve rehber öğretmenler vasıtasıyla çocuk teslimleri yapılıyor. Bakanlığımız bu hizmeti ücretsiz gerçekleştiriyor. Bakanlığımız, toplumsal bir acıya son veren bu uygulama ile ilgili özel rehber hazırlayarak, uygulayıcı tüm taraflara ulaştırdı” dedi.

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Çocuk görüşme merkezlerinin fiziki yapısına dair bilgi de veren Bakan Tunç, merkezler için mümkün olduğu kadar çocukların ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmesine imkân sağlayacak park, bahçe ve içerisinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü yerler ya da bu yerlere yakın noktalar tercih edildiğini de aktardı.

İlk olarak 4 Nisan 2022 tarihinde başlayan çocuk teslimi uygulaması, bu yıl itibarıyla tüm ülke genelinde hayata geçirildi. Hâlihazırda toplam 806 çocuk görüşme merkezinde, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair iş ve işlemler yerine getiriliyor. Ayrıca uygulama ile bugüne kadar 2 bin 672 dosyada çocuk teslimi, 26 bin 265 dosyada ise kişisel ilişki işlemleri olmak üzere toplamda 28 bin 937 dosyada 256 bin 57 çocuk teslimi ve kişisel ilişkiyle ilgili işlemler gerçekleştirildi.

STRESE KARŞI YENİ TERAPİ ORMANI

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ormanların sağlık fonksiyonunun ortaya çıkarılarak vatandaşların istifadesine sunmak için “terapi ormanı” çalışmalarına hız verdi. İlki İzmir’deki 1802 dekarlık alana kurulan Balçova Terapi Ormanı’nın ikincisi de Artvin’de oluşturuluyor.

Türkiye’nin UNESCO tescilli biyosfer alanı Camili’de yapımı süren parkı ziyaret edecek yerli ve yabancı turistler için bölgede bulunan tıbbi aromatik bitkilerden ve buna bağlı arıcılık faaliyetlerinden faydalanılması amaçlanıyor. Bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin olan bölgede 2 bin 727 bitki türü olduğu biliniyor.

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Ziyaretçilerin her türlü taleplerini karşılamaya yönelik yürüyüş, koşu ve bisiklet parkuru, amfiteatr, çocuk oyun alanı, mini spor alanı, hayvan barınakları, manzara seyir terasları, sıhhi tesis kompleksi gibi yapı ve tesisler planlanıyor. Orman parkında konaklamak isteyenler için kır evleri, karavan ve çadırlı kamp üniteleri oluşturuluyor.