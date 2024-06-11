Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Haziran ayında 6 metreyi bulan karda yol açmaya çalıştılar

Haziran ayında 6 metreyi bulan karda yol açmaya çalıştılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Haziran ayında 6 metreyi bulan karda yol açmaya çalıştılar

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları bölgesinde haziran ayına rağmen kalınlığı 6 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nda yer alan yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Haziran ayında 6 metreyi bulan karda yol açmaya çalıştılar - 1. Resim

Yer yer 6 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

Haziran ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, haziran ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski OpenAI çalışanı tüm dünyayı uyardı! İnsanlığı yok etme riski yüzde 70...Kartal hocasına kavuşuyor! Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sedef Güler cinayetinde çarpıcı detay! Ölüme böyle yürüdü - YaşamSedef ölüme böyle yürüdü!Şırnak Silopi’de patenti alınan 'Cudi Pilav'ı için festival yapıldı - YaşamŞırnak Silopi’de patenti alınan 'Cudi Pilav'ı için festival yapıldıMersin Valiliği UNESCO'nun kalıcı listesine aday Kızkalesi'ni tantuniyle buluşturdu - YaşamKızkalesi'nde tantuni ikramı dikkat çektiKlimalı çadırlar hazır! Arafat’ta hazırlıklar tamamlanıyor - YaşamKlimalı çadırlar hazır! Arafat’ta hazırlıklar tamamlanıyorYılanların dansı kameralarda - YaşamYılanların dansı kameralardaMekke'ye ulaşan hacı adayları Kâbe'de gözyaşlarına boğuluyor - YaşamMekke'ye ulaşan hacı adayları Kâbe'de gözyaşlarına boğuluyor
Sonraki Haber Yükleniyor...