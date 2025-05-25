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Haberler > Yaşam > Herkes evlenmek için bugünü seçti! Almanya'dan nikah için kalkıp geldiler... Salonların 25.05.2025 yoğunluğu

Herkes evlenmek için bugünü seçti! Almanya'dan nikah için kalkıp geldiler... Salonların 25.05.2025 yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

Yurdun bütün nikah salonlarında bugüne özel bir yoğunluk yaşandı. 25.05.2025 tarihine nikah tarihlerini ayarlayan çiftler salonlara akın etti. Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Ayşe Büşra Albayrak ve Mustafa Sinan Küçükpınar çifti bu tarihte evlenebilmek için memleketleri Kahramanmaraş'a geldi. Gurbetçi Küçükpınar çifti gibi pek çok gelin ve damat 'Özel bir tarih olsun' dedik. Akılda kalıcı, unutulamayacak." dedi.

Evlilik yıl dönümlerinin akılda kalıcı ve anlamlı olmasını isteyen gurbetçi çift, bu özel günü aileleriyle Türkiye'de kutlamayı tercih etti.

Onikişubat ilçesindeki EXPO 2023 Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, çiftin aileleri ve yakın dostları da mutluluklarına ortak oldu.

Albayrak ve Küçükpınar çifti, 25 Mayıs 2025 tarihini özellikle seçtiklerini belirterek, nikahlarını memleketlerinde ve sevdiklerinin huzurunda kıydırmış olmanın kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Herkes evlenmek için bugünü seçmiş! Almanya'dan nikah için kalkıp geldiler - 2. Resim

Mustafa Sinan Küçükpınar, "Nikahımız çok özel bir tarihe denk geldi. Ailelerimizin yanımızda olması bizim için çok önemliydi. Güzel anılar biriktirdik, şimdi Almanya'ya dönmeye hazırlanıyoruz." dedi.

Herkes evlenmek için bugünü seçmiş! Almanya'dan nikah için kalkıp geldiler - 1. Resim

Onikişubat Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde bugün 23 çiftin nikahının daha kıyılacağı öğrenildi.

Herkes evlenmek için bugünü seçmiş! Almanya'dan nikah için kalkıp geldiler - 2. Resim

"UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR GÜN OLACAK"

Yurdun pek çok belediyesi benzer manzaralara şahitlik etti. 

Kocaeli'de de evliliklerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, bugün nikah salonlarına akın etti. 

Özgür Karakaş ile İrem Özdemir çifti de bu özel günde dünya evine girdi. Özgür Karakaş yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyız. 'Özel bir tarih olsun' dedik. Akılda kalıcı, unutulamayacak. Biz erkekler bu konularda unutkan olabiliyoruz" dedi.

İrem Özdemir ise, "Uzun zaman düşündük. Özel bir tarih olsun istedik o yüzden bu tarihi seçtik" diye konuştu.

"BELLİ TARİHLERDE NİKAH YOĞUNLUĞUMUZ FAZLA OLUYOR"

Nikah için özel bir tarih seçen Onur Demircioğlu ile Yağmur Karadağ çiftinin de mutlulukları gözlerinden okundu. Nikah öncesi açıklama yapan damat Onur Demircioğlu, "Bugün özel bir gün. Özellikle istedik. 6 ay öncesinden başvurduk" dedi.

Çiftlerin nikahlarını kıyan nikah memuru Şenol Barışçıoğlu ise, "Özel bir tarih olduğu için müracaatımız 2024 yılı içinde neredeyse dolmuştu. 14 nikah aldık bugün. Hepsini kıyacağız. Geri çevirdiklerimiz de oldu. Başkanımız ücret almadığı için salondan, yoğun bir talep var" şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde özellikle 25.05.2025 tarihini seçen çiftlerin mutluluk anları fotoğraflara böyle yansıdı:

Herkes evlenmek için bugünü seçti! Almanya'dan nikah için kalkıp geldiler... Salonların 25.05.2025 yoğunluğu - 4. Resim

Herkes evlenmek için bugünü seçti! Almanya'dan nikah için kalkıp geldiler... Salonların 25.05.2025 yoğunluğu - 5. Resim

Herkes evlenmek için bugünü seçti! Almanya'dan nikah için kalkıp geldiler... Salonların 25.05.2025 yoğunluğu - 6. Resim

Herkes evlenmek için bugünü seçti! Almanya'dan nikah için kalkıp geldiler... Salonların 25.05.2025 yoğunluğu - 7. Resim

Herkes evlenmek için bugünü seçti! Almanya'dan nikah için kalkıp geldiler... Salonların 25.05.2025 yoğunluğu - 8. Resim

Herkes evlenmek için bugünü seçti! Almanya'dan nikah için kalkıp geldiler... Salonların 25.05.2025 yoğunluğu - 9. Resim

Herkes evlenmek için bugünü seçti! Almanya'dan nikah için kalkıp geldiler... Salonların 25.05.2025 yoğunluğu - 10. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

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