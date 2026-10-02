"Hocaların hocası" Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü felsefeci Kuçuradi’yi "gerçek bir rehber" olarak anarken, "İnsan olma ve insan kalma hakkında söylenecek her sözde O’nu hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin önde gelen felsefecilerinden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin hayatını kaybettiğine ilişkin açıklama, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuçuradi'nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, onu "hocaların hocası" ve gerçek bir "rehber" olarak andı.

Kuçuradi'nin felsefeyi insan olma sanatı olarak anlattığını belirten Çelik, "İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık" ifadelerini kullandı.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızı kaybettik.

Çok üzgünüz.

Felsefeyi “insan olma sanatı” olarak anlattı hepimize. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık.

Hocamız büyük bir değerdi. Gerçek bir “rehber”di. “İnsan olma ve insan kalma” hakkında söylenecek her sözde O’nu hatırlayacağız.

Ülkemizin ve herkesin başı sağolsun."

'Hocaların hocası' İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti... Ömer Çelik: Gerçek bir rehberdi

İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

Ioanna Kuçuradi, 1936’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe eğitimi aldı ve meslek hayatına aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak başladı.

1965’te doktorasını tamamladıktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi oldu. 1968’te Ankara Hacettepe Üniversitesi’ne geçti; burada Felsefe Bölümünü kurdu ve 2005’e kadar başkanlığını yürüttü.

1998’de Felsefe ve İnsan Hakları alanında UNESCO Kürsüsü sahibi oldu. 2006’da İstanbul Maltepe Üniversitesi’nde İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne müdür olarak atandı.

Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü (1996), Goethe Madalyası (1996), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1999 Basın Özgürlüğü Ödülü (2000), Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı (Grosses Verdienstkreuz, 2001), UNESCO İnsan Hakları Eğitimi Ödülü Mansiyonu (2002) ve UNESCO Aristoteles Madalyası (2003) aldı.

'Hocaların hocası' İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti... Ömer Çelik: Gerçek bir rehberdi

Ioanna Kuçuradi ayrıca Türkiye Felsefe Kurumu, Afro-Asya Felsefe Derneği, Uluslararası Felsefe Dernekleri Federasyonu, Paris Uluslararası Felsefe Enstitüsü, Türkiye İnsan Hakları Ulusal Danışma Kurulu, Viyana Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi ve BM İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Türkiye Milli Komitesi dahil pek çok dernek ve kuruluşta görev aldı.

Kuçuradi’nin ‘Nietzsche ve İnsan’, ‘Schopenhauer ve İnsan’, ‘İnsan ve Değerleri: Değer Problemi’, ‘Sanata Felsefeyle Bakmak’ ve ‘Çağın Olayları Arasında’ gibi çok sayıda esere imza attı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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