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Yaşam

İstanbul Valiliğinden sosyal sorumluluk projesi: 'Bizim mahalle güçlü toplum'

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İstanbul Valiliğinden sosyal sorumluluk projesi: 'Bizim mahalle güçlü toplum'
Başlık Resmiİstanbul Valiliğinden sosyal sorumluluk projesi: Bizim mahalle güçlü toplum

İstanbul Valiliğinin öncülüğünde Beykoz’un 45 mahallesinde yürütülen “Bizim Mahalle, Güçlü Toplum Projesi” kapsamında hane ziyaretleriyle ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek hizmetleri sunuluyor.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

İstanbul’da “Bizim Mahalle, Güçlü Toplum Projesi” kapsamında pilot bölge seçilen Beykoz’da sosyal desteğe ihtiyaç duyan hanelere yönelik çalışmalarla 192 öğrenci yeniden okula kazandırıldı, adli süreçteki 82 çocuğa destek sağlandı, yaklaşık 500 yetişkin okuma yazma kurslarına katıldı.

İstanbul Valiliğinin öncülüğünde hayata geçirilen proje, Beykoz Kaymakamlığının koordinasyonunda ilçenin 45 mahallesinde uygulanıyor.

Okula devam etmeyen öğrenciler, adli süreçteki çocuklar, aile içi şiddet mağduru kadınlar, okuma yazma bilmeyen yetişkinler ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaşılması hedeflenen projede kamu kurumları, yerel yönetimler, muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşları iş birliği yapıyor.

Okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar, din görevlileri, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlardan oluşan ekipler, haneleri ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde belirliyor ve tespit edilen problemlere ilgili kurumların desteğiyle çözüm üretiyor.

İstanbul Valiliğinden sosyal sorumluluk projesi: Bizim mahalle güçlü toplum
Başlık Resmiİstanbul Valiliğinden sosyal sorumluluk projesi: Bizim mahalle güçlü toplum

MAHALLE DAYANIŞMASI GÜÇLENİYOR

Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, projenin İstanbul Valiliğinin öncülüğünde Aile Yılı kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

Projenin aile ve mahalle dayanışmasını güçlendirmeyi amaçladığını belirten Ürkmezer, yerel yönetim, muhtarlıklar, kamu kurumları, okul aile birlikleri, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalıştıklarını anlattı.

Ürkmezer, çalışmaların düzenli toplantılarla değerlendirildiğini ifade ederek, “Sayın Valimizin talimatıyla bu model İstanbul’un 39 ilçesinde birer mahallede uygulanırken biz, Beykoz’un 45 mahallesinin tamamında eş zamanlı yürütüyoruz. Bu, ‘50 kişiyle görüştük, bitti’ denilecek bir iş değil. Hayat devam ettikçe risk altındaki her vatandaşımıza ulaşmayı sürdüreceğiz.” dedi.

İstanbul Valiliğinden sosyal sorumluluk projesi: Bizim mahalle güçlü toplum
Başlık Resmiİstanbul Valiliğinden sosyal sorumluluk projesi: Bizim mahalle güçlü toplum

ADLİ SÜREÇTEKİ ÇOCUKLARA YARDIM ELİ

Ürkmezer, ilçede ikamet eden 418 öğrencinin aileleriyle görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek, çalışmalar sonucunda 192 öğrencinin yeniden okula devam etmelerinin sağlandığını, diğer öğrencilerin de açık lise ve mesleki eğitim merkezlerine yönlendirildiklerini kaydetti.

Projenin ikinci safhasında adli süreçteki çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ürkmezer, güvenlik birimlerinden alınan bilgiler doğrultusunda belirlenen 82 çocuk ve aileleriyle uzman ekiplerin bire bir görüştüklerini ifade etti.

Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı ve Öğümce Mahallesi Muhtarı Cengizhan Turaman da projede muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü görevi üstlendiklerini söyledi.

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