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Yaşam

İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

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İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

İstanbul'da yüzünü gösteren yağmur etkisini arttıracak. Kentte beklenen kuvvetli yağış ve fırtına öncesi İstanbul Valiliği uyarıda bulundu. Cumartesi gününe kadar sürmesi beklenen yağış için valilikten saat açıklaması geldi. 
 

İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.
 

İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Trakya'da başlayan ve bugün aralıklı olarak devam edeceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, Avrupa Yakası'nın batı kesimindeki Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir'de yer yer çok kuvvetli devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Açıklamada, perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar devam etmesi beklenen yağışların, sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nın doğusunda yer alan Pendik, Tuzla ve Şile'de yer yer kuvvetli olmasının beklendiği, cuma sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

Yağışların aralıklı olarak cumartesi öğleden sonraya kadar devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, çarşamba ve perşembe günleri kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

AKOM DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere ülkenin tamamına yakınında Balkanlar'dan gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.
 

İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

Bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren ise kuvvetli fırtınayla birlikte aralıklı sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

METEOROLOJİDEN YURT GENELİ İÇİN AÇIKLAMA

Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, kentin Avrupa Yakası'nın batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 

İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA KAPIDA

Öte yandan yarın rüzgarın, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

Batı Karadeniz'in batısında ise rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

Marmara'da yarın sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın perşembe öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
 

İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

Rüzgarın, Kuzey Ege'nin kuzeyinde bu gece saatlerinden itibaren, güneyinde ise çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
 

İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

Ayrıca Batı Akdeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul
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