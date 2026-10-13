İstanbul yağmura teslim olacak! Valilik 'çok kuvvetli yağış' diyerek uyardı

METEOROLOJİDEN YURT GENELİ İÇİN AÇIKLAMA

Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli, kentin Avrupa Yakası'nın batısında yer yer çok kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Bursa'da yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.