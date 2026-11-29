İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle Sarıyer Sahili'nde denizdeki atıklar kıyıya vurdu. Plastik şişe ve poşetlerin yanı sıra sandalye ve kova gibi evsel atıklar dikkat çekerken olumsuz hava şartları kent genelinde ulaşımı da aksattı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava dalgası, beraberinde kuvvetli rüzgar ve yağış getirdi. Kentin birçok noktasında günlük hayat olumsuz etkilenirken İstanbul Boğazı'nda yükselen dalgalar dikkat çekti.

SANDALYE VE KOVA KIYIYA VURDU

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle deniz yüzeyindeki atıklar, dalgalarla birlikte Sarıyer Sahili'nde kıyıya taşındı. Sahil şeridinde yoğun atık birikintileri oluştu.

Bölgede çekilen görüntülerde çok sayıda plastik şişe, poşet, ambalaj ve evsel atığın yanı sıra kuru yapraklar ve bitki kalıntıları da görüldü. Kıyıya vuran atıkların arasında sandalye ve kovanın bulunması dikkat çekti.

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İSTANBUL'DA ULAŞIM AKSADI

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giren İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve yağış, kara ve deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Sürücüler ana arterlerde, köprülerde ve viyadüklerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Şehir Hatlarının Beykoz-Sarıyer, Heybeliada-Maltepe, Çengelköy-Kabataş ve Adalar bağlantılı bazı vapur seferleri iptal edildi.

Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında da olumsuz hava şartları nedeniyle seferler yapılamadı.

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FIRTINA 1 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın hızının saatte 75-90 kilometreye ulaşabileceğini bildirdi. Fırtınanın 1 Aralık akşamına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle İDO, BUDO, GESTAŞ ve Marmara RORO'nun da bazı seferleri iptal edildi. Yolcuların seyahat öncesinde güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri istendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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