Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İstanbul'da hareketli anlar! İlaçlamadan etkilenen 28 kişi hastanelik oldu

İstanbul'da hareketli anlar! İlaçlamadan etkilenen 28 kişi hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da hareketli anlar! İlaçlamadan etkilenen 28 kişi hastanelik oldu

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ümraniye'de bulunan bir inşaat şantiyesindeki işçi konteynerinde yapılan ilaçlamadan etkilenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir inşaat şantiyesinde hareketli anlar yaşandı. Hekimbaş Mahallesindeki şantiye alanında bulunan işçi konteynerinde böcek ilaçlaması yapıldı.

28 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İlaçlama, işçileri etkiledi. Etkilenenler arasında 1 de polis bulunurken, toplam 28 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye, polis, AFAD, zabıta, ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve çalışmaları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kriptoda ‘bekle-gör’ piyasası! Yükseliş ne zaman?Galatasaray'ın transferde kasası dolacak! Kerem Aktürkoğlu piyasa değerini 85 kat artırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akraba kavgasında kan aktı! Silahla vurulan baba oğul hastaneye kaldırıldı - YaşamAkraba kavgasında kan aktı! Yaralılar hastaneye kaldırıldıNihayet yaz geliyor! Sıcaklıklar artıyor yağmur ara veriyor - YaşamNihayet yaz geliyor! Sıcaklıklar artıyor yağmur ara veriyorAnkara'nın bir ilçesinde 'yılan' paniği! Her yerden çıkıyorlar, boyları 2 metre... - YaşamAnkara'nın bir ilçesinde 'yılan' paniği! Boyları 2 metre...Kedi Yulaf'a burun estetiği! Artık daha rahat nefes alıyor - YaşamKedi Yulaf'a burun estetiği! Artık daha rahat nefes alıyorVadinin ortasında yer alıyor! Tokat'ın doğal piramidi keşfedilmeyi bekliyor - YaşamTokat'ın doğal piramidi keşfedilmeyi bekliyorTürkiye'nin en küçük eser bağışçısı! Evinin bahçesinde 2 bin yıllık sikkeyi müzeye getirdi - Yaşam90 yıl sonra Türkiye'nin en küçük eser bağışçısı oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...