İstanbul'da hareketli anlar! İlaçlamadan etkilenen 28 kişi hastanelik oldu
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Ümraniye'de bulunan bir inşaat şantiyesindeki işçi konteynerinde yapılan ilaçlamadan etkilenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Ümraniye'de bulunan bir inşaat şantiyesinde hareketli anlar yaşandı. Hekimbaş Mahallesindeki şantiye alanında bulunan işçi konteynerinde böcek ilaçlaması yapıldı.
28 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İlaçlama, işçileri etkiledi. Etkilenenler arasında 1 de polis bulunurken, toplam 28 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye, polis, AFAD, zabıta, ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve çalışmaları devam ediyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı