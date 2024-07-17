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İtfaiyeden köpeğe hayata döndüren müdahale! Oksijen tüpüyle hava verdiler, veterinere yetiştirdiler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bursa, Yangın, İtfaiye, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da bir fabrikada çıkan yangının dumanından etkilenen köpeğe oksijen tüpü ile hava veren itfaiye ekipleri, köpeği araçla veterinere götürdü. Hayat kurtaran o anlar kameralara yansıdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Yenisanayi bölgesinde faaliyet gösteren kereste imalathanesinde yangın çıktı. Bölgede bulunan bir köpek, dumandan etkilenerek bayıldı.

HAVA VERDİLER, SU İLE AYILTTILAR

Olay yerindeki itfaiye ekipleri yangın bölgesinden çıkarttıkları köpeğe oksijen tüpü ile hava verdi. Kendine gelen köpeği suyla ayıltmaya çalışan ekipler, ardından ise köpeği itfaiye aracına alarak veteriner hekime götürdü. İtfaiye erlerinin köpeğe müdahale ettiği ve veterinere götürdüğü anlar kameralara yansıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yaptığı paylaşımda, "Kimi zaman da sevimli dostlarımız hayvanların da yardımına koşuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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