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Bursa'da kereste fabrikası cayır cayır yanıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orman Yangınları, Fabrika Yangını, Bursa, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Orman yangınlarının hakim olduğu yurdun batısında bu kez fabrikalarda alevler yükselmeye başladı. Aydın'da günlerdir süren kağıt fabrikasındaki yangının ardından Bursa'da kereste fabrikasında yangın çıktı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir kereste imalathanesinde saat 17.00 civarında yangın çıktı yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Yenisanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kereste imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri sevk edildi.

Rüzgârın etkisiyle alevlerin kontrol altına alınmakta zorlanıldığı öğrenildi. Çevre şehirlerden de takviye itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği bildirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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