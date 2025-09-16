İzmir'de 185 kiloluk dev orkinos yakalandı! 2,5 saatte tekneye çekildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen Tuna Masters Teos yarışmasına katılan Mert Şen ve ekibi, balık avına çıktı. Av sırasında Şen'in oltasına dev bir balık takıldı. Teknede bulunan Mert Şen, Nuri Gün, Orhan Şen ve Arda Gürgenburan'dan oluşan ekip, yaklaşık 2,5 saatlik uğraşın ardından 2 metre 35 santimetre uzunluğunda ve 185 kilogram ağırlığındaki dev orkinosu tekneye çıkardı.

185 KİLOLUK ORKİNOS ŞAMPİYONLUK GETİRDİ

İlk kez yarışmaya katılan ekip, yakaladıkları 185 kiloluk orkinosla şampiyonluk elde etti. Kupaları Liman Başkanı Ahmet Olcay tarafından takdim edildi.

"BALIĞI YUKARI ÇEKMEMİZ 2,5 SAAT SÜRDÜ"

Tuna Masters Teos yarışmasına ilk kez katıldıklarını ve şampiyon olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Mert Şen, "Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Tuna Master yarışmasının ilk ayağında, Seferihisar'da 185 kilogramlık ve 2 metre 35 santimetre boyunda bir orkinos yakaladık. Balığı yukarı çekmemiz yaklaşık 2,5 saat sürdü. Takım arkadaşlarım Nuri Gün, Arda Gürgenburan ve Orhan Şen ile birlikte ekip olarak organize olduk ve balığa sonunda ulaşabildik. Bu balık, bize ‘En büyük balık' kategorisinde kupayı kazandırdı. Yarışmayı organize eden Murat İğriboz'a ve Uluslararası Spor Balıkçılık Federasyonu Türkiye temsilcisi Elvio Penetti'ye, bu organizasyonu düzenledikleri ve bize bu duyguları yaşattıkları için teşekkür ederiz" dedi.