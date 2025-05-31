İzmir'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 17.20 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi ile birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına başladı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA ARAÇ SEVK EDİLDİ

Havadan 1 uçak ve 7 helikopter ile karadan da 20 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozerle birlikte ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışıyor. Bölgede rüzgarın etkili olduğu, alevlerin sanayi bölgesine yaklaşmaması için ekiplerin büyük çaba harcağı bildirildi.