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İzmir'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

İzmir'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale sürüyor - 1. Resim

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 

Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 17.20 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi ile birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına başladı.

İzmir'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale sürüyor - 2. Resim

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA ARAÇ SEVK EDİLDİ 

Havadan 1 uçak ve 7 helikopter ile karadan da 20 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozerle birlikte ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışıyor. Bölgede rüzgarın etkili olduğu, alevlerin sanayi bölgesine yaklaşmaması için ekiplerin büyük çaba harcağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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