Kahramanmaraş günün ilk ışıklarıyla sallandı! Verileri AFAD paylaştı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş, günün ilk ışıkları ile sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 06.28'de gerçekleşen depremin derinliği ise 7.08 kilometre olarak ölçüldü.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi