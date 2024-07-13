Kahramanmaraş günün ilk ışıklarıyla sallandı! Verileri AFAD paylaştı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı

Van'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş, günün ilk ışıkları ile sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06.28'de gerçekleşen depremin derinliği ise 7.08 kilometre olarak ölçüldü.