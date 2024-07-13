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Kahramanmaraş günün ilk ışıklarıyla sallandı! Verileri AFAD paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kahramanmaraş günün ilk ışıklarıyla sallandı! Verileri AFAD paylaştı

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş, günün ilk ışıkları ile sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06.28'de gerçekleşen depremin derinliği ise 7.08 kilometre olarak ölçüldü.

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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