Yaşam

Kahramanmaraş'ta şaşkına çeviren tatbikat! Rolüne kendini kaptırınca sağlık çalışanlarına saldırdı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kahramanmaraş'ta şaşkına çeviren tatbikat! Rolüne kendini kaptırınca sağlık çalışanlarına saldırdı
Başlık ResmiKahramanmaraşta şaşkına çeviren tatbikat! Rolüne kendini kaptırınca sağlık çalışanlarına saldırdı

Kahramanmaraş'ta bir hastanede düzenlenen yangın tatbikatında ilginç anlar yaşandı. Hasta yakını rolünü üstlenen kişi, senaryo gereği doktorla görüşmek isteyerek sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Rolüne kendini kaptıran şahıs, hastane personeline yönelik darp girişiminde bulundu.

Kaydet
|

Kahramanmaraş'ta HG Hospital'da gerçekleştirilen yangın tatbikatı, dikkat çeken anlara sahne oldu. Tatbikat sırasında hasta yakını rolündeki kişinin sağlık çalışanlarına yönelik saldırgan davranışları, senaryonun en dikkat çekici anlarından biri oldu.

HASTA YAKINI ROLÜNE KENDİNİ KAPTIRDI

Hastanenin eksi ikinci katındaki hasta odasında yangın çıktığı senaryosu üzerine ekipler harekete geçti. Dumandan etkilenen iki kişi kurtarılarak acil servise getirildi.

Tatbikatın acil servis aşamasında ise hasta yakını rolünü üstlenen bir kadın ve bir erkek hastaneye geldi.

Doktorla görüşmek istediğini söyleyen erkek hasta yakını, sağlık çalışanlarına tepki gösterdi. Gerginliğin artması üzerine rolüne kendini kaptıran kişi, hastane personeline karşı saldırgan tavırlar sergileyerek darp girişiminde bulundu.

Kahramanmaraşta şaşkına çeviren tatbikat! Rolüne kendini kaptırınca sağlık çalışanlarına saldırdı
Başlık ResmiKahramanmaraşta şaşkına çeviren tatbikat! Rolüne kendini kaptırınca sağlık çalışanlarına saldırdı

YANGIN VE TAHLİYE SÜREÇLERİ TEST EDİLDİ

Tatbikat kapsamında hastane personelinin yangın anındaki müdahale, kurtarma, tahliye ve acil servis süreçlerine yönelik hazırlıkları test edildi.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Kurşat Aköz, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirtti.

Aköz, "İl Sağlık Müdürlüğü desteği ile hastanemiz çalışanları ve ekibimizle birlikte herhangi bir acil durumda neler yapabileceğimizi ve hazır olma durumumuzu değerlendirdik. Yangın tatbikatımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Düzenli olarak tatbikatlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME
Antalya
YAŞAM

Antalya'da hastane tatbikatı gerçeği aratmadı! Kendilerini role kaptırınca olanlar oldu
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER