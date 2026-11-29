Kahramanmaraş'ta 19 yaşındaki zihinsel engelli genci 'önünden çekilmediği' iddiasıyla tekme ve tokatlarla darbeden sürücüye toplam 260 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün gence saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kan donduran olay, 26 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.A. isimli sürücü, aracının önünden çekilmediği ve kendisine hakaret ettiği iddiasıyla 19 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet G.'ye aracından inerek saldırdı.

Kahramanmaraşta vicdan sızlatan olay! Engelli genci öldüresiye darbetti, nedeni ise saç baş yoldurur

TEKME VE YUMRUKLARLA DARBETTİ

Engelli genci tekme ve tokatlarla darbeden sürücünün saldırısı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gören vatandaşların tepki gösterdiği sürücü, yoldan geçen jandarma ekiplerince vatandaşların arasından alınarak polise teslim edildi.

Kahramanmaraşta vicdan sızlatan olay! Engelli genci öldüresiye darbetti, nedeni ise saç baş yoldurur

CEZASI KESİLDİ

Sürücü hakkında adli tahkikat başlatılırken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve saldırı amacıyla araçtan inmek maddelerinden toplam 260 bin lira idari para cezası uygulandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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